Был даже рукопашный бой. В РДК раскрыли новые подробности освобождения завода в Волчанске

Бойцам удалось зайти в главное здание завода, который оккупанты превратили в сложный укрепрайон

Силы обороны Украины освободили агрегатный завод в Волчанске Харьковской области. Это стало первой подобной операцией украинских войск с начала полномасштабного вторжения России — впервые штурмом удалось взять объект, который россияне превратили в сложный укрепленный район.

О подробностях данной операции в эфире телеканала "Киев 24" рассказал начальник штаба Русского добровольческого корпуса (РДК) Александр "Фортуна". По его словам, комплекс зданий и территория завода были разделены на две части: восточный фланг контролировали бойцы РДК, а западный — другие группы Сил обороны.

Задачей российских добровольцев было взятие под контроль половины зданий завода. Бойцам удалось выполнить задание: они сумели зайти на территорию укрепрайона, где противник сосредоточил большую часть своего личного состава.

Также военнослужащие РДК сумели взять в плен российских солдат. На сегодняшний день можно говорить о 14 пленных, заявил "Фортуна". Он добавил, что во время операции был даже рукопашный бой.

"Был случай, когда боец вражеской 45-й бригады, который во время нашего наступления потерял оружие, выскочил из темноты на ребят из группы ГУР МО Украины "Юнгер" и ранил одного из них ножом в руку. Он был сразу ликвидирован и весь рукопашный бой на этом закончился", — рассказал начальник штаба РДК.

Ранее "Телеграф" сообщал, что подразделение российской армии "Ахмат" не принимает участие в боевых действиях, но активно снимает видео на оккупированных территориях, где активно имитирует участие в войне.