"Жизнь в России ничего не стоит". Как пленные оккупанты идут воевать за Украину

Командир РДК раскрыл неожиданные детали

Жизнь человека в России не имеет никакой ценности, поэтому солдаты легко рискуют ею на войне. Часть пленных окупантов осознает это и выбирает борьбу за Украину вместо возвращения домой.

Командир Российского добровольческого корпуса (РДК) не агитирует никого, а работает с теми, кто сам изъявил желание сменить сторону. Об этом Денис Никитин рассказал в интервью УП.

Командир подчеркивает, что не использует термин "вербовка" в отношении своей работы с пленными. Он работает только с россиянами, которые сами обратились с просьбой вступить в корпус.

У пленников есть выбор между заключением до конца войны или участием в обмене. Никитин никому не приставляет оружие к голове с требованием вступать в РДК или умереть.

Командиру не нужны люди, приходящие из-за страха. Он ищет тех, кто действительно хочет стать частью Российского добровольческого корпуса, говорится в интервью.

По словам Дениса Никитина, первым таким добровольцем стал бывший боец ППК "Вагнер". Командир РДК называет это экспериментом, о котором не жалеет, поскольку впоследствии появилось много достойных и храбрых бойцов.

В корпусе не употребляют слово "военнопленный", вместо этого используют термин "спецконтингент" или "спецкон". Среди них есть те, кто спасал собратьев, рискуя собственной жизнью, есть погибшие и те, кто уже командует штурмовыми операциями.

Командир очень осторожно подходит к формированию подразделения. На курсах молодого бойца представители спецконтингента составляют не более одной трети общего количества добровольцев.

Многие российские солдаты подписывают контракты с армией в пьяном состоянии, чтобы поразить девушку или заработать деньги на айфон для дочери. Причина российской жестокости кроется не в особой ненависти к украинцам, а в обесценивании человеческой жизни.

Большинство пленных подтверждают, что за их спинами стояли заградительные отряды, говорит Никитин. Движение назад означало смерть, а наступление вперед давало хотя бы пятьдесят процентов шансов на выживание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пленные россияне будут платить налоги в Украине. Мы рассказывали, сколько они зарабатывают и на что тратят.