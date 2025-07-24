Современный ГУЛАГ. Командир РДК рассказал, как Россия превращается в цифровой концлагерь

Россия настолько сильно закрылась в своем информационном пузыре, что переперешить сознание людей можно будет только полностью захватив медиапространство, говорит Никитин

Россияне вынуждены дома говорить шепотом, соседи сливают в правоохранительные органы все, особенно то, что касается Украины. Подобная ситуация напоминает советский союз.

Об этом заявил командир РДК Денис Никитин в интервью УП. Он говорит, что речь идет о добровольцах, которые приезжают из России.

Пресловутые советские разговоры — реальность в России

"То есть пресловутые советские кухонные разговоры, о которых я только читал – теперь обыденная реальность", — заметил он.

Он добавил, что на друга одного из бойцов РДК возбудили уголовное дело по дискредитации. Ему страшные сроки светят.

"Оказывается, сосед за стеной слушал и услышал что-то об Украине, СВО. "Вот у нас в 26 квартире террористы, украинцы сидят". Приходят правоохранительные органы, происходит обыск, изымают телефон, что-то там, конечно, находят", — делится Никитин.

Он говорит, что это возвращение в советское время, только без советской эстетики, без советских достижений в космосе, без силы советской армии.

Новый ГУЛАГ из стекла и бетона

Командир РДК добавил, что только теперь это высокотехнологичный террор. Новый ГУЛАГ уже не из досок, а из стекла и бетона.

"Сейчас они еще введут цифровой рубль, научатся отрубать Интернет и люди окажутся в цифровом концлагере. В значительной степени они уже там".

Что такое ГУЛАГ

Никитин добавил, что периодически спорит с оппонентами. Пытается понять, какие сейчас есть аргументы у людей.

Превзойти сознание людей можно будет только полностью захватив медиапространство.

"Был разговор с парнем, который угрожал всех нас поубивать. Два месяца мы с ним просто общались, спорили. Закончилось все тем, что его взяло ФСБ — парень нарисовал граффити "Слава РДК!" в своем городе. Некоторые из моих оппонентов говорят — покажи хоть одно видео уничтоженного российской армией жилого дома в Украине", — заявил он.

В заключение Никитин добавил, что Россия настолько сильно закрылась в своем информационном пузыре, что переперешить сознание людей можно будет только полностью захватив медиапространство.

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