Семья в заложниках или кокаин? Глава РДК рассказал, мог ли Пригожин дойти до Москвы и почему остановился

Тогда власть в РФ была на ладони – бери и делай, что хочешь, – говорит Никитин

Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнера", который в июне 2023 года устроил вооруженный "поход на Москву", имел все шансы дойти до российской столицы. Тогда стало ясно, что никто не будет воевать за путинскую власть.

Такое мнение высказал командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Никитин в интервью "Украинской правде". По его словам, Пригожин – еще один пример, что потеряв власть в России, теряешь все. После его убийства ЧВК "Вагнера" уничтожили.

"Мог ли он дойти до Москвы? Однозначно. Он остановился в 200 километрах от МКАД. Еще в Ростове-на-Дону было понятно: никто не будет воевать за путинскую власть", — сказал командир РДК.

По его словам, с каждым заявлением Пригожин повышал ставки. Сначала он критиковал тогдашнее военное руководство России и требовал снарядов, затем переключился на причины войны. Он даже вслух сказал очевидное – на Россию никто не нападал и она первой напала.

Евгений Пригожин

"Любой дестабилизатор России в моих глазах является союзником. Существует вселенское зло – Российская Федерация во главе с Путиным. Все, что противостоит этому злу, даже если оно не является рыцарем в блестящих доспехах, как Пригожин – это потенциальный союзник. Тогда Российский добровольческий корпус был значительно меньшим, чем сейчас. Оказать ощутимую военную поддержку мы не смогли бы, но мы максимально внимательно наблюдали", — отметил Денис Никитин.

Он рассказал, что уже утром в тот день, когда Пригожин устроил свой "бунт", был в ГУР и получил инструкции от его главы Кирилла Буданова. Глава РДК был готов ко всему.

"Почему вагнеры остановились, я слышал несколько версий: от того, что его семью взяли в заложники, до того, что прекратилось действие кокаина и Пригожин пришел в себя. В любом случае власть в стране была на ладони — бери и делай, что хочешь. Но он остановился и погиб, а а вагнеров стирают из истории этой войны. При том, что если бы структура Пригожина существовала, сирийское правительство так легко не пало бы в считанные дни", — резюмировал командир РДК.

Напомним, также Денис Никитин рассказал, как Россия превращается в цифровой концлагерь. Россияне вынуждены даже дома говорить шёпотом, соседи сливают в правоохранительные органы все, а в особенности, что касается Украины.