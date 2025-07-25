Очереди на границе: куда смотреть перед поездкой, чтобы не потерять часы в "аду" пунктов пропуска

Надежно проверить очереди на границах можно благодаря этим ресурсам

Выбирая для себя поездку за границу, украинцы морально готовятся не только к долгой дороге, но и к изнурительным очередям на границе. Время от времени в таких приходится провести не один десяток часов, это может сразу испортить впечатление от предстоящего отпуска.

Чтобы не терять ценные эмоции, стоит до начала поездки проверить, что происходит на контрольных пунктах пропуска. "Телеграф" собрал источники, которые помогут надёжно это сделать.

Официальные ресурсы Государственной пограничной службы

На Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины каждый день сообщается о ситуации на западной границе: количестве лиц, уже пересекших государственную границу, объёме очередей на каждом из основных пропускных пунктов Украины.

Государственная пограничная служба Украины

Удобной для использования является и интерактивная карта пунктов пропуска (пунктов контроля) – она указывает, какие пропускные пункты работают, а также какова загруженность каждого из них. Красным цветом светятся те, которые очень загружены, синим – КПП со средней загруженностью, зелёным – свободные.

Интерактивная карта пунктов пропуска Украины

Неофициальные ресурсы

Сервис NAKORDONI — это независимый информационный портал для граждан, которые планируют выезд или въезд через государственную границу. Платформа предоставляет:

актуальную информацию об очередях на границе;

пояснения по правилам таможенного контроля;

рекомендации по документам;

последние новости и разъяснения по пересечению КПП.

"єЧерга": электронная очередь для быстрого пересечения границы

Для международных перевозчиков и водителей доступна система "єЧерга" — официальный проект Мининфраструктуры, Минцифры, ГПСУ, Гостаможслужбы и партнёров из ЕС. Сервис позволяет:

зарегистрироваться онлайн для пересечения конкретного пункта пропуска;

выбрать удобное время;

избежать физических очередей на подъездах к границе;

следить за очередью в личном кабинете или мобильном приложении.

Чаты и социальные сети

У большинства контрольно-пропускных пунктов есть собственные страницы в Facebook и каналы в Telegram – часто там публикуется наиболее актуальная и достоверная информация. Впрочем, стоит заметить, что в чатах, созданных людьми, которые не имеют отношения к работе в структуре ГПСУ или таможенного контроля, может публиковаться неправдивая информация, поэтому верить ей или нет – ваш выбор.

То же самое касается и большого массива информации, опубликованной в социальных сетях. Часто путешественники снимают видео, в которых рассказывают о состоянии дел на КПП, но стоит убедиться, свежая ли дата публикации, поскольку очереди и работа пунктов меняются очень часто и зависят от многих факторов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на юге Одесской области уровень воды в Днестре стремительно упал до критических показателей — об этом свидетельствуют видео, которые активно распространяются в соцсетях. Пользователи публикуют кадры с оголившимися песчаными островами и заиленными берегами, ранее скрытыми под водой.