Как Путин украл целую атомную электростанцию, а мир просто смотрел. Полная история захвата ЗАЭС ​

На протяжении всей войны АЭС оставалась одним из важнейших рычагов давления Путина на украинцев

Запорожская атомная электростанция, которая находится в перманентном блэкауте, является важным козырем для Путина. И пока весь мир опасается ядерной катастрофы, а ООН и МАГАТЭ не могут его остановить, глава Кремля цинично использует мирный объект в войне.

Что нужно знать:

Для Путина Запорожская АЭС — ценный актив, которым можно торговать, чтобы добиться уступок от Запада

Риски для ядерной безопасности на станции остаются опасно высокими

Трамп регулярно обсуждал станцию с Путиным

Чем все закончится — пока неизвестно

Издание Time публикует полную историю того, как Путину удалось захватить ЗАЭС. "Телеграф" публикует полный перевод статьи.

Владимир Путин выполнил свою домашнюю работу

Он знал планировку атомной электростанции на юге Украины, источник воды, охлаждающей её реакторы, и высоковольтные кабели, по которым идёт электроэнергия. Он знал, где недавно разорвался снаряд, пробив дыру в крыше здания, и где начался пожар, когда российские войска захватили объект весной 2022 года. Он также знал, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой, насколько опасно было превращать станцию ​​в поле боя.

"Он всё это знал очень точно", — говорит Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), органа ООН по контролю за ядерной энергетикой. "Не только в общих чертах. Он знал всё до технических деталей". Гросси несколько раз встречался с Путиным, чтобы обсудить противостояние на атомной электростанции, которая остаётся под контролем российских войск в Запорожской области Украины. Их первая встреча, состоявшаяся во дворце под Санкт-Петербургом в октябре 2022 года, привела Гросси к выводу, что станция играет огромную роль в военной стратегии Путина. "Она стала чем-то грандиозным", — говорит он мне.

Даже основные детали ситуации могут показаться неуклюжим сюжетом какого-то апокалиптического триллера. Армия вторжения захватила крупнейшую в Европе атомную электростанцию, взяла в заложники тысячи её сотрудников и превратила территорию, где хранился большой запас ядерного топлива, в передовую оперативную базу в центре активной зоны боевых действий. Ни один из этих фактов не вызывает серьёзных сомнений. Они подтверждены спутниковыми снимками, показаниями очевидцев, ядерными инспекторами ООН, прямыми заявлениями российских официальных лиц и видеозаписями, сделанными внутри станции.

Для Путина Запорожская АЭС — ценный актив, которым можно торговать, чтобы добиться уступок от Запада. В глазах украинцев и многих их союзников ситуация выглядит не просто мрачной, а исключительно опасной. Кризис разворачивается в той же стране, которая стала причиной самой страшной ядерной катастрофы в истории человечества: взрыва четвёртого реактора Чернобыльской АЭС в 1986 году, расположенной недалеко к северу от Киева. Эта катастрофа стала результатом ряда технических ошибок и некачественного проектирования. Нынешний же кризис в Запорожье, напротив, был спровоцирован Путиным, который отдал приказ об оккупации станции почти четыре года назад. С тех пор ни одна из великих держав мира и ни одна международная организация не смогли ослабить контроль российского лидера над ней.

Гросси, глава одного из таких учреждений, признаёт это. Из своего офиса в Вене, где мы встретились для интервью в прошлом году, аргентинский дипломат и глава МАГАТЭ пытался сохранить вопрос о Запорожской АЭС в повестке дня ООН. Но ему это в значительной степени не удалось. Этот вопрос едва ли поднимался на последнем заседании Генеральной Ассамблеи в сентябре. Вместо этого, когда мировые лидеры собрались в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, атомная электростанция на юге Украины была на грани кризиса. Вечером 23 сентября интенсивные бои в районе Запорожья привели к отключению внешнего электроснабжения станции. Это было 10-е подобное отключение с тех пор, как Россия взяла объект под свой контроль, и оно практически не отразилось на мировой новостной повестке. Лишь примерно неделю спустя, когда продолжительность отключения превысила предыдущие, она начала попадать в заголовки газет.

Эксперты по ядерной безопасности, включая Гросси и его команду в МАГАТЭ, настаивают на том, что риски для ядерной безопасности на станции остаются опасно высокими. В 2022 году русские перевели АЭС в режим так называемого "холодного останова", и с тех пор её реакторы не вырабатывали электроэнергию. Однако во время отключения электроэнергии системы охлаждения реакторов работали от аварийных резервных генераторов. В случае выхода этих систем из строя — или просто из-за отсутствия дизельного топлива — у АЭС не будет возможности предотвратить перегрев ядерного топлива внутри реакторов и его возможное расплавление.

Администрация Трампа, ведя переговоры с Гросси и обеими сторонами войны в Украине, пыталась договориться о восстановлении электроснабжения, сообщил TIME высокопоставленный американский чиновник. "Россияне согласились на это. Украинцы недавно согласились. Команда Гросси сейчас занимается ремонтом", — заявил представитель администрации в интервью 17 октября. На следующий день Гросси подтвердил, что ремонтные работы ведутся. Хотя они займут "некоторое время", добавил он, "теперь наконец-то появился свет в конце туннеля".

Но восстановление этих линий электропередачи не разрешит более широкого тупика в вопросе о будущем реакторов. Без соглашения о прекращении войны они останутся на передовой, уязвимые для боевых действий, которые продолжают бушевать вокруг АЭС. Гросси в своих недавних заявлениях ясно дал это понять. Аварийное энергоснабжение объекта остается его "последней линией обороны", сказал он на седьмой день последнего отключения электроэнергии. "Это явно неустойчивая ситуация с точки зрения ядерной безопасности".

Устойчивая или нет, ситуация стала статус-кво, медленно развивающейся катастрофой, остановить которую под силу только одному человеку. Но Путин не проявил готовности ослабить контроль над АЭС. А его коллеги предпочли позволить этому вопросу назревать, делая вид, что борьба за контроль над АЭС не считается чрезвычайной ситуацией в мире, оглохшем от звонков тревоги.

Россияне предприняли первую попытку захватить Запорожскую АЭС в первые дни вторжения. Их танки и бронетанковые колонны двигались на север из Крыма в сторону украинского центра, вдоль реки Днепр. Ядерный объект расположен на излучине этой реки, окружая город Энергодар, население которого в то время составляло чуть более 50 000 человек.

Многим из них, включая тысячи сотрудников станции и членов их семей, поначалу удавалось блокировать продвижение российских войск. Они перекопали проселочные дороги, ведущие в город, и построили импровизированные баррикады, перекрыв шоссе бетонными плитами и кучами старых покрышек. "Наша цель состояла в том, чтобы не дать им ворваться молниеносно", — говорит Олег Орлов, мэр Энергодара, который помогал организовывать эти усилия.

В течение нескольких дней это работало. Оккупанты не открывали огонь по толпам безоружных местных жителей, стоявших у импровизированных заграждений. Но вечером 3 марта 2022 года русские вернулись с приказом захватить объект силой. Завязавшийся бой с отрядом украинских войск продолжался всю ночь и до следующего утра. Россияне обстреливали атомную станцию ​​из крупнокалиберных пулемётов и снарядов, в результате чего загорелось одно из её административных зданий. Орлов скрылся, пытаясь организовать снабжение продовольствием, медикаментами и, по возможности, эвакуацию жителей Энергодара.

Захватив контроль, российское командование сначала пыталось поддерживать спокойствие населения. Им нужно было, чтобы персонал станции продолжал работать. Оккупанты не знали, как управлять реакторами; большинство российских солдат никогда раньше не видели атомную электростанцию ​​изнутри. Расхаживая по центральному посту управления с винтовками, они выглядели как террористы, ворвавшиеся в кабину пилотов, не имея ни малейшего представления о пилотировании.

Один из их лидеров, полковник Национальной гвардии России Сергей Довгань, стал исполнять обязанности коменданта окрестностей города. Он и его товарищи установили цену около 700 долларов за выезд мирных жителей из Энергодара, и его люди собирали эти взятки на контрольно-пропускном пункте на выезде из города, по словам украинских следователей и местных жителей, ставших свидетелями этой практики. В то же время Довгань пытался контролировать наиболее вопиющие злоупотребления, совершаемые его солдатами, опасаясь, что они могут ослабить его контроль над горожанами. В одном из телефонных разговоров, перехваченных украинскими спецслужбами и переданных журналу TIME, Довгань обсуждает инциденты, в ходе которых его войска участвовали в "мародёрстве" и "терроризировании" мирных жителей. "Я буду этим заниматься", — говорит Довгань, согласно стенограмме разговора. "Сохраняйте тишину".

Ситуация изменилась примерно через две недели после оккупации Энергодара, когда агенты ФСБ, главной российской разведки, начали укреплять контроль над городом. Применение насилия и пыток стало систематическим, по словам украинских следователей и жертв этих злоупотреблений. Среди этих жертв был Иван Самойдюк, заместитель мэра Энергодара. В середине марта 2022 года российские оккупационные силы разрешили ему покинуть город на пару дней, чтобы забрать грузовик с продуктами и медикаментами в соседнем городе, оставшемся под контролем Украины. Его жене и детям не разрешили уехать вместе с ним, чтобы он не пытался бежать.

По возвращении заместитель мэра раздал гуманитарную помощь местным жителям. По словам Самойдюка, он ехал домой, когда группа российских военных остановила его, запихнула в машину и надела мешок на голову. Он рассказывает, что провёл следующие 323 дня под стражей, сначала в одиночном изоляторе в оккупированном Мелитополе, а затем в грязном гараже, переоборудованном во временную тюрьму неподалёку. В интервью после освобождения он рассказал мне, что его держали без связи с внешним миром, систематически избивали, лишали еды и сна.

"Спать было невозможно", — рассказывает он о первой тюрьме, где его держали 135 дней. "Как только начинал засыпать, из соседней камеры снова раздавались звуки пыток". (Самойдюк отказался обсуждать пытки, которые, по его словам, применялись к нему, заявив, что "не хотел вновь переживать" то, что с ним сделали.)

По словам Самойдюка, целью захвативших его людей было сделать его коллаборационистом, чтобы он мог вернуться в Энергодар и убедить жителей принять российскую оккупацию. Россияне особенно стремились привлечь к сотрудничеству инженеров-атомщиков и других сотрудников АЭС. Они пытались убедить российских учёных-атомщиков приехать работать в зону боевых действий, но мало кто из них добровольно согласился. Поэтому украинские инженеры АЭС были вынуждены продолжать работать в качестве заложников. По словам следователей и очевидцев этих событий, русские приказали им отказаться от украинского гражданства и принять российские паспорта.

"Росатом", российская государственная атомная корпорация, взяла на себя управление станцией весной 2022 года. (Компания отклонила многочисленные запросы на интервью.) Её реакторы были остановлены, что привело к прекращению выработки электроэнергии и снижению риска катастрофического расплавления. Однако инженерам по-прежнему необходимо охлаждать ядерное топливо внутри этих реакторов, постоянно прокачивая его водой. Перегрев топливных стержней может привести к их взрыву, что потенциально может привести к выбросу радиации, которая может распространяться с ветром в любом направлении. Любая угроза этим системам охлаждения, сказал мне Гросси, "ставит под угрозу безопасность станции. Это существенно затрудняет функционирование многих аспектов безопасности станции".

Для украинского руководства в Киеве оккупация электростанции стала исключительным моментом ужаса и беспомощности в год, который был полон и того, и другого. В ночь её начала помощники президента Владимира Зеленского допоздна не спали в своём командном центре – укреплённом бункере, расположенном глубоко под президентским комплексом в Киеве. Новости с электростанции дошли до них ранним утром, когда двое помощников Зеленского сидели в конференц-зале бункера, пили виски с колой и следили за новостями.

Один из них, Кирилл Тимошенко, заметил сигналы бедствия с электростанции. Тимошенко открыл на своём компьютере видеозапись с камер видеонаблюдения станции. Там было видно российское наступление в режиме реального времени. "Они просто обстреливали её своими танками", – сказал мне позже Тимошенко. На экране белыми полосами отображались пулемётные очереди, и он слышал, как руководство объекта по громкоговорителю передало сообщение нападавшим: "Немедленно прекратите стрелять! Вы угрожаете безопасности всего мира!"

В тот момент на АЭС находился небольшой отряд бойцов Национальной гвардии Украины. Тимошенко связался с их командиром и побежал искать начальство в бункере. "Я ходил по коридорам, искал людей, и наткнулся на президента", — рассказывает Тимошенко. Он вспоминает, как сказал Зеленскому: "По АЭС стреляют танки. Идёт бой".

Президент не мог перебросить подкрепление. Украинские военные части были задействованы на других участках линии фронта, которая в то время простиралась почти на тысячу миль по северу, востоку и югу Украины. Зеленский видел только один способ повлиять на ситуацию. Ещё до рассвета в Киеве он подготовил заявление, сел за компьютер в бункере и зачитал его вслух: "Европейцы, пожалуйста, проснитесь! Впервые в нашей истории, в истории человечества, террористическое государство прибегло к ядерному терроризму".

Новости об атаке разлетелись по всему миру, и протестующие осудили её в нескольких европейских городах. Из бункера Зеленский обратился к нескольким участникам по видеосвязи, в том числе к демонстрации в Вене, где базируется ядерный наблюдательный орган ООН. Вскоре Гросси опубликовал собственное заявление. По его словам, российская атака создала "беспрецедентную опасность" ядерной катастрофы.

Однако у МАГАТЭ, чья обычная работа связана с инспекциями ядерных объектов по всему миру, не было плана действий на случай такого сценария. Его эксперты усиленно готовились к различным катастрофам, таким как аномальные погодные явления, теракты или случайное падение самолёта на реактор. Но они и представить себе не могли, что атомная электростанция окажется на передовой войны. "Что касается полного плана, то нет, это никогда не было предсказано и не предвидено", — сказал мне Гросси. "В те первые часы, — добавил он, — мы опасались аварии. Мы опасались битвы за станцию".

Самые ожесточённые бои за контроль над станцией развернулись тем летом, примерно через полгода после начала российской оккупации, когда украинские войска попытались вернуть её себе. Под покровом ночи флотилия лодок, некоторые из которых были захвачены у местных рыбаков, попыталась пересечь Днепр и высадиться на набережной возле станции, рассказали три украинских офицера, участвовавших в планировании и проведении операции.

Один из офицеров, спецназовец, рассказавший об операции на условиях анонимности, вспоминает, как лежал в кромешной тьме речной баржи вместе с десятками своих товарищей, все вооруженные до зубов и наблюдавшие друг за другом через приборы ночного видения. Ожидание длилось несколько часов, говорит он, но лодка так и не переправилась. Первые волны украинского наступления не смогли закрепиться на противоположном берегу реки. "В конце концов, мы получили приказ отступать", — говорит офицер. "Миссия провалилась".

По чистой случайности Гросси и несколько его коллег из МАГАТЭ прибыли в Украину как раз в то время, когда эта миссия находилась в самом разгаре. Сойдя с поезда на центральном вокзале Киева, команда направилась в президентскую резиденцию, чтобы встретиться с Зеленским в надежде получить его благословение на поездку на АЭС. Президент воспротивился этой идее. Он опасался, что визит представителя ООН может быть воспринят как легитимация российской оккупации, по словам высокопоставленного украинского чиновника, принимавшего участие во встрече. Зеленский также хотел, чтобы ООН, а не посредник или нейтральный наблюдатель, потребовала от России вывода войск с АЭС.

Раваэль Гросси

Гросси возразил. Он заявил Зеленскому, что МАГАТЭ не имеет полномочий предъявлять такие требования. Агентство подчиняется Совету Безопасности ООН, где Россия имеет право вето на ключевые решения. Гросси не мог создавать впечатление, что он принимает чью-либо сторону в этой войне. "Нам нужно было быть объективными", — говорит он. Когда Зеленский настоял, Гросси объяснил, что агентство занимается вопросами ядерной безопасности, а не разрешением конфликтов. Его основной задачей должна была стать проверка повреждений станции и оценка опасности ядерной аварии. Он также надеялся создать постоянную группу наблюдателей ООН, которые останутся на объекте и будут следить за ним. Это было бы невозможно без одобрения как российских, так и украинских сил.

После нескольких часов переговоров Зеленский уступил, позволив группе МАГАТЭ продолжить путь. По прибытии в Запорожье охрана Гросси отправилась вперёд, чтобы разведать путь к атомной станции. Он вёл прямо через нейтральную полосу между украинскими и российскими позициями. "Это была даже не грунтовая дорога", — вспоминает Гросси. Его телохранители вернулись и сообщили, что колонна не сможет проехать. В этом районе разгорелись ожесточённые бои, в небе мелькали артиллерийские обстрелы и боевые беспилотники. "Была военная операция, — говорит Гросси, — попытка штурма станции с помощью десантных войск, переправляющихся через реку".

После более чем суток ожидания Гросси и его команда сумели добраться до российского блокпоста, где их с радушием встретила группа офицеров. Они обеспечили военный эскорт к станции, в котором строем двигались российские вертолёты и боевые машины. "Это было очень впечатляющее зрелище", — вспоминает Гросси. "Очень драматичное".

Под наблюдением российских военных сотрудники ООН осмотрели станцию ​​и встретились с некоторыми украинскими сотрудниками. Почти 5000 сотрудников, от работников столовой до физиков-атомщиков, остались на своих постах, обеспечивая безопасную работу станции. Многие всё ещё были в форме украинской государственной атомной компании "Энергоатом". "Они говорили, что это украинский объект, — вспоминает Гросси, — и он работает под надзором украинского регулирующего органа".

В первые недели оккупации россияне терпели подобное неповиновение и позволили Гросси организовать на станции миссию мониторинга, в которой инспекторы МАГАТЭ сменяли друг друга каждые несколько месяцев. Однако им не разрешили посетить все части объекта. Например, пульт управления оставался закрытым для доступа.

Первая миссия инспекторов ООН предвещала начало тупиковой ситуации, которая длится уже более трёх лет. Остаётся неясным, намерен ли Путин перезапустить реакторы и использовать электроэнергию для снабжения оккупированных Россией территорий Украины, или же он намерен обменять объект на новые украинские территории или другие уступки. Постоянные бои за прилегающую к Запорожью территорию периодически приводили к отключению электроснабжения самой станции. Каждый из этих перебоев приводил к заявлениям с обеспокоенностью со стороны МАГАТЭ и призывам к помощи со стороны украинских властей. Однако остановить противостояние так и не удалось.

После очередного отключения электроэнергии в конце сентября украинские власти обвинили Россию в преднамеренном отключении станции от украинской энергосистемы с возможной целью подключить её к высоковольтным линиям, принадлежащим России. "Москва пытается обмануть МАГАТЭ и всё техническое и дипломатическое сообщество, делая вид, что проблема вызвана кем-то другим, а не ею", — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

На протяжении всей войны АЭС оставалась одним из важнейших рычагов давления Путина на украинцев в попытках добиться прекращения огня. Согласно официальным протоколам этих переговоров, с момента вступления в должность в январе президент Дональд Трамп несколько раз обсуждал с Путиным атомную электростанцию, как по телефону, так и лично. После одной из таких бесед в марте Трамп предположил, что США могли бы взять управление АЭС на себя. По словам Трампа, США "могли бы оказать большую помощь в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве".

Госсекретарь Марко Рубио позже уточнил, что эта идея также обсуждалась с президентом Зеленским. "Американское владение этими станциями станет лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", — заявил Рубио в своем заявлении в марте. В следующем месяце Стив Виткофф, спецпредставитель Трампа на переговорах с Кремлем, обсудил эту идею с Путиным и включил ее в предлагаемые "рамки" мирного урегулирования на Украине. Предложение, которое Виткофф показал европейским дипломатам, предполагало, что Украина вернет себе хотя бы часть формального права собственности на объект, но при этом он будет функционировать "под контролем и управлением США", согласно копии предложения, опубликованной агентством Reuters. Электроэнергия, произведенная на станции, как говорилось в нём, будет "распределяться между обеими сторонами". Однако украинцы отвергли любой план, согласно которому объект, хотя бы частично, останется в руках России. Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил журналу TIME 17 октября, что в рамках любого будущего мирного соглашения Зеленскому, возможно, придётся согласиться на "отношения по разделу количества энергии", вырабатываемой электростанцией. Это остаётся центральным элементом мирного процесса, проводимого Белым домом.

Однако, по словам инспекторов ООН и других свидетелей, по мере того, как эти переговоры продвигались вперёд с перерывами, российские войска продолжали использовать территорию станции в качестве военной крепости. Они усеяли периметр минами, разместили запасы оружия и разместили внутри войска. На видео, опубликованном в интернете одним из российских оккупантов, видны ряды военной техники, припаркованной в машинном зале. Для Путина и его генералов АЭС служила плацдармом для дальнейшего продвижения на юг Украины.

Эти усилия в основном провалились. К северу от Днепра Запорожская область остаётся под контролем Украины. Однако города, расположенные ближе всего к АЭС, подвергаются беспрерывным бомбардировкам российской артиллерии, ракет и боевых беспилотников. Многие удары, по всей видимости, наносятся с территории вокруг АЭС. "Они используют нас в качестве мишеней", — говорит Евгений Евтушенко, бывший мэр Никополя, расположенного прямо через реку от АЭС.

Когда я навещал Евтушенко в прошлом году, он взял меня на крышу мэрии, чтобы посмотреть на АЭС вдали, на её градирни на горизонте в нескольких километрах. Улицы внизу выглядели пустынными. Почти все жители Никополя покинули свои дома, поскольку постоянная угроза атак с воздуха делала для них опасным выходить из дома. Российские беспилотники начали атаковать мирных жителей, рассказал мне Евтушенко. На той неделе один из них влетел в гараж женщины, когда она парковала там машину. Взрыв убил её.

Даже если у украинских военных не было шансов освободить станцию силой, Евтушенко надеялся, что наблюдатели ООН, находившиеся там, смогут хотя бы оказать давление на россиян и заставить их прекратить обстрел его города. Подойдя к шкафу в своём кабинете, он вытащил осколок размером с грецкий орех. Он пролетел через окно и застрял в потолке после удара российской ракеты. Евтушенко попросил меня передать его Гросси.

На следующей неделе, когда я посетил штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене, этот сувенир показался директору агентства личным упреком. Катая его в руке, Гросси поблагодарил меня за передачу и попросил передать ответное сообщение. МАГАТЭ не может прекратить оккупацию атомной станции. Оно также не может заставить россиян прекратить использование объекта в качестве плацдарма для своих атак. Но это не умаляет ценности миссии наблюдателей ООН, сказал мне Гросси.

"Если вы из Никополя, вы не хотите, чтобы на другом берегу реки произошла ядерная авария", — сказал он. МАГАТЭ и его сотрудники стремятся предотвратить подобную катастрофу и рискуют своими жизнями, чтобы предотвратить её. "Я считаю это очень важным, и мы продолжим", — сказал Гросси. Глядя на осколок в руке, он добавил: "Эта история пишется день за днём. Мы пока не знаем, чем всё закончится".

