В Україні оголосили перемир’я: де діятиме "вікно тиші"

Анастасія Мокрик
Перемир’я Новина оновлена 28 грудня 2025, 14:52
У МАГАТЕ подякували обидві сторони за угоду

Між Україною та Росією оголошено перемир’я на Запорізькій атомній електростанції. Проте триватиме воно лише кілька днів.

Що потрібно знати:

  • Угоди досягнуто за посередництвом МАГАТЕ для проведення ремонтних робіт
  • Команда МАГАТЕ контролює роботи з відновлення ліній електропередач між ЗАЕС та Запорізькою ТЕС
  • Мета перемир’я — підвищення ядерної безпеки та запобігання аваріям під час військового конфлікту

Угоди досягнуто за посередництвом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для проведення необхідних ремонтних робіт. Про це повідомляє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів, у рамках постійних зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час воєнного конфлікту", — йдеться у повідомленні.

Гроссі подякував обидві сторони за згоду на тимчасове "вікно тиші" з метою відновлення передачі електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції, що зміцнить ядерну безпеку.

Що відомо про ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція — найбільша в Європі та одна з п’яти найбільших у світі. Вона розташована на ділянці площею 104,7 га на лівому березі Каховського водосховища, поряд із містом Енергодаром Запорізької області.

Об’єкт знаходиться під російською окупацією з березня 2022 року – після захоплення російські військові розмістили на її території техніку та персонал, фактично перетворивши станцію на військову базу.

Експерти з ядерної безпеки, включаючи Гроссі та його команду в МАГАТЕ, наполягають на тому, що ризики для ядерної безпеки на станції залишаються небезпечно високими. У 2022 році російські перевели АЕС у режим так званого "холодної зупинки", і з того часу її реактори не виробляли електроенергію. Однак, під час відключення електроенергії системи охолодження реакторів працювали від аварійних резервних генераторів. У разі виходу цих систем з ладу — або просто через відсутність дизельного палива — АЕС не матиме змоги запобігти перегріву ядерного палива всередині реакторів та його можливому розплавленню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ярослав Грицак вважає, що перемир’я у війні навряд чи відбудеться цього року, оскільки різниця між позиціями України та Росії надто велика.

#Україна #Росія #ЗАЕС #МАГАТЕ #Перемир'я