Россияне готовы к перемирию, но не по всей линии фронта: в Украине уже отреагировали на идею Путина (обновлено)

При необходимости, россияне якобы готовы остановить боевые действия на 5-6 часов

Министерство обороны РФ получило приказ от российского президента Владимира Путина обеспечить коридор для иностранных журналистов в районы, где якобы "заблокированы ВСУ" — в Покровске, Мирнограде и Купянске.

Что нужно знать:

Путин готов пустить журналистов в якобы окруженные города

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже опроверг блокирование украинских военных в Купянске и Покровске

РФ заявляет, что якобы готова допустить и СМИ со стороны Украины

Россияне якобы готовы прекратить боевые действия в этих зонах на несколько часов. Информация об этом появилась 30 октября в росСМИ.

Как заявили в российском "командовании", при необходимости боевые действия могут остановить на 5-6 часов, чтобы журналисты могли безопасно находиться в этих районах. В то же время заявляется, что якобы допуск предусмотрен и для украинских журналистов — при обращении через командование ВСУ.

Реакция Украины (обновлено)

Представитель Министерства иностранных дел Укаины Георгий Тихий прокомментировал заявление России. Он отметил, что не рекомендует журналистам доверять каким-либо предложениям Путина по поводу "коридоров" в зоне боевых действий.

Я собственными глазами видел, чем заканчиваются такие предложения – 29 августа 2014 года в Иловайске сказал Тихий.

По его мнению, единственная цель Путина — затягивание войны, а своих обещаний о прекращении огня он никогда не придерживался. Таким образом Тихий просит не помогать российскому президенту свои преступления из-за провокаций со стороны РФ против журналистов.

Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим подытожил он.

Купянск и Покровск оккупированы?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 30 октября сообщил, что противник увеличивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому он сам лично побывал на этом направлении.

Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности. Вместе с тем, в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача — выявить ее и уничтожить сказал Сырский.

Что предшествовало

26 октября Путин якобы посетил один из пунктов управления войсками. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отрапортовал российскому президенту об "окружении" украинских войск. На Купянском направлении, по его словам, в окружении якобы находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на Покровском направлении – 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для ТСН подчеркнул: "Это полная ложь. Российский фейк рассчитан на США — российский диктатор хочет убедить Трампа, что побеждает".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Купянск в Харьковской области стал закрытым на въезд для всех, кроме военных.