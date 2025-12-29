На Харьков несется похолодание: когда город резко заморозит и засыплет снегом

На Украину надвигается антициклон

В Харькове уже через несколько дней может серьезно похолодать. Столбики термометров резко опустятся, а временами будет даже ниже -10 градусов.

Что нужно знать:

Похолодание несется на Харьковщину

Новый год выдастся морозным

В городе выпадет снег

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Так, по данным синоптиков с meteofor, уже с завтрашнего дня, 30 декабря в Харькове начнет холодать, а пик морозов может прийтись на 1 января. В этот период температура воздуха будет постепенно опускаться вплоть до -9 градусов. Возможен небольшой снег.

Погода в Харькове

Похожего мнения придерживаются и специалисты сервиса meteo.ua. По их мнению, столбики термометров также будут опускаться с 30 декабря. Однако данный сайт прогнозирует куда более серьезные морозы — до -13. Пик холодов настанет 1 января. Возможны осадки в виде снега.

Погода в Харькове

Похолодание в Украине

Напомним, что о похолодании в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" предупреждал и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, мощный антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.

"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.

Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.

Антициклон накроет Европу

