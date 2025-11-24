Проблемная "тысяча Зеленского": какие 2 вещи раздражают украинцев в "Зимней поддержке"

Украинцев возмущают новые ограничения использования средств и не только

С 15 и 18 ноября украинцы могут получить 1000 и 6500 грн по программе "Зимняя поддержка". Но не все так радужно — украинцам не нравится ограничение категорий, куда можно потратить средства, а некоторым до сих пор не удалось воспользоваться программой из-за технических проблем.

Что нужно знать:

Часть украинцев не может оформить выплату из-за проблем с реестрами

Подать заявку на 6500 грн можно онлайн через приложение "Дия" или оффлайн в отделениях Пенсионного фонда

Использование средств ограничено

Изменения также коснулись карты "Национального кэшбека": ранее начисленные средства теперь ограничены в использовании

Проблема с реестрами

Первая проблема – на детей выплату получить невозможно. Некоторые пользователи жалуются, что подать заявку не могут, ведь реестр Государственной регистрации актов гражданского состояния "не подтягивает данные". Касается это в частности и программы по предоставлению единовременной выплаты в 6500 гривен для наиболее уязвимых категорий граждан: детей-сирот, на попечении, уже получающих соцпомощь переселенцев, одиноких пенсионеров или ВПЛ с инвалидностью.

"Попробуйте позже", — рекомендует приложение

В "Дии" отмечали, что проблема действительно была.

Обещали починить в течение нескольких дней

Отметим, что на программу, которая призвана помочь более 660 тысячам людей, можно подать заявку до 17 декабря 2025 онлайн через приложение "Дия" или оффлайн в отделении Пенсионного фонда Украины.

Ограниченный круг расходов

22 ноября ограничили использование средств – до этого "Зимнюю поддержку" можно было использовать на билеты в кино, оплату транспорта или пополнение мобильного. Сейчас же правила другие. Украинцев удивляет, почему это сделали уже после начала действия программы и почему ограничили выбор товаров, например, продукты и лекарства приобрести можно не везде.

Недовольство украинцев также вызвало изменение условий для карты "Национального кешбэка", ведь 1000 грн поступило на нее, поэтому и ранее выплаченные средства ограничены в использовании.

"У меня там кешбэк был и его тоже нельзя теперь использовать как раньше, а я собирал на интернет пополнить", — пишет пользователь Роман. "Знала бы, не оформляла. Оформляла ради пополнения счета ребенку на обучение", — заключает пользователь с ником Лилу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что просто скупиться у АТБ не получится. Чтобы приобрести продукты, нужно искать магазины с особым кодом.