"Национальный кэшбек" изменил правила: на что теперь можно тратить деньги
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Программу синхронизировали с "Зимней поддержкой"
С 22 ноября правила использования средств в программе "Национальный Кэшбек" пересмотрели: перечень доступных товаров и услуг обновили. Изменения ввели для того, чтобы согласовать с государственной программой "Зимняя поддержка", по которой украинцы получат по 1000 грн именно на эту карту.
Что нужно знать:
- Деньги можно будет тратить на коммунальные и почтовые услуги, продукты, лекарства, медизделия, книги и благотворительность
- Часть категорий доступна уже сейчас, другие заработают постепенно
- Новые правила будут действовать до 30 июня 2026 года
- Карту можно открыть через "Дию"
Средства, накопленные на карте "Национального кэшбека", можно тратить на следующие категории:
- коммунальные услуги
- почтовые услуги
- продукты
- лекарственные средства и медицинские изделия
- книги и другую печатную продукцию
- благотворительность, в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные инициативы.
Теперь в рамках "Национального кэшбека" украинцы уже не смогут пополнять мобильный, оплачивать интернет или покупать билеты на поезд или в кино.
Отметим, что магазины должны иметь специальные коды, чтобы там можно было потратить средства "Нацкэшбека" и "Зимней поддержки".
Часть категорий доступна уже сейчас: можно купить лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию. В Минэкономики отметили, что новые правила будут действовать до 30 июня 2026 года.
Как открыть карточку "Национального кэшбека"
Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться в приложении "Дия", выбрать один из 20 банков-участников и открыть карту Национального кэшбека. При оформлении следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия — проверить, корректно ли выбрана карта. В общей сложности к программе "Национального кэшбека" уже присоединились более 7,5 млн украинцев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить 1000 грн "Зимней поддержки" через "Дию" и на Укрпочте. Срок предоставления средств ограничен.