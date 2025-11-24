"Национальный кэшбек" изменил правила: на что теперь можно тратить деньги

Программу синхронизировали с "Зимней поддержкой"

С 22 ноября правила использования средств в программе "Национальный Кэшбек" пересмотрели: перечень доступных товаров и услуг обновили. Изменения ввели для того, чтобы согласовать с государственной программой "Зимняя поддержка", по которой украинцы получат по 1000 грн именно на эту карту.

Что нужно знать:

Деньги можно будет тратить на коммунальные и почтовые услуги, продукты, лекарства, медизделия, книги и благотворительность

Часть категорий доступна уже сейчас, другие заработают постепенно

Новые правила будут действовать до 30 июня 2026 года

Карту можно открыть через "Дию"

Средства, накопленные на карте "Национального кэшбека", можно тратить на следующие категории:

коммунальные услуги

почтовые услуги

продукты

лекарственные средства и медицинские изделия

книги и другую печатную продукцию

благотворительность, в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные инициативы.

Теперь в рамках "Национального кэшбека" украинцы уже не смогут пополнять мобильный, оплачивать интернет или покупать билеты на поезд или в кино.

Шесть категорий товаров, на которые можно потратить "Национальный кэшбек"

Отметим, что магазины должны иметь специальные коды, чтобы там можно было потратить средства "Нацкэшбека" и "Зимней поддержки".

Часть категорий доступна уже сейчас: можно купить лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию. В Минэкономики отметили, что новые правила будут действовать до 30 июня 2026 года.

Как открыть карточку "Национального кэшбека"

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться в приложении "Дия", выбрать один из 20 банков-участников и открыть карту Национального кэшбека. При оформлении следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия — проверить, корректно ли выбрана карта. В общей сложности к программе "Национального кэшбека" уже присоединились более 7,5 млн украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить 1000 грн "Зимней поддержки" через "Дию" и на Укрпочте. Срок предоставления средств ограничен.