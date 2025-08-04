Действительно ли продукты в Украине уже дороже, чем в США: сравнение цен

Все зависит от зарплаты

Цены на продукты в Украине неуклонно растут. Каждую неделю на базовые покупки уходят сотни гривен, и это ощутимо "съедает" часть семейного бюджета. Но такая ли такая же ситуация в других странах, например в США.

Так же ли расходы на еду значительно бьют по доходам американца, который имеет зарплату, в 10 раз превышающую ту, что получает украинец, решили проверить блогер в ТикТок "arthur.i.dasha" и его подписчик.

Для сравнения цен они взяли магазины Сільпо и Walmart, продающие самые дешевые продукты. Список продуктов будут составлять товары, которые покупают повседневно. Перед началом блогер отметил, что средняя зарплата в Америке составляет 4500 долларов после уплаты налогов, когда в Украине — 450 долларов.

Сколько стоят базовые продукты в США и Украине

Поэтому, продукты, такие как яблоки, хлеб, курятина, яйца, твердый сыр, подсолнечное масло, дешевле всего можно купить в Украине. А вот самые низкие ценники на картофель, молоко и воду есть в США. В общем чек для украинца вышел в 1119 гривен, тогда как для американца — 1171 гривен — разница составила 52 гривны.

Сравнение цен в Украине и США

То есть, хотя цены на продукты примерно одинаковые, нагрузка на бюджет украинцев в разы больше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о сравнении цен на продукты между Польшей и Украиной.