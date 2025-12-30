Друзья, медицина, налоги и не только: украинка назвала минусы жизни в США (видео)

Девушка рассказала о трудностях, с которыми сталкивается в повседневности

Украинка, выигравшая грин-карту, рассказала всю правду о жизни в Соединенных Штатах. Она выделила основные минусы, которые ей кажутся существенными в повседневной жизни.

Что нужно знать:

Жизнь в США дорогостоящая — высокие цены на жильё, еду и услуги

Социальная жизнь отличается: сложно завести близких друзей и найти тёплое общение

Система налогообложения и чаевые могут быть непривычными

Соответствующее видео было опубликовано на странице yuliia_to в социальной сети TikTok. По ее словам, жизнь в США дорогостоящая, небезопасная и требует много работы, а также сложно завести близких друзей и привыкнуть к местной системе налогов и медицины.

Для справки: грин-карта — официальный документ, подтверждающий статус постоянного жителя Соединенных Штатов, позволяющий легально жить, работать, учиться и путешествовать по стране, сохраняя при этом гражданство своей страны.

Одним из существенных минусов она назвала новые знакомства и новых друзей, так как там их сложно себе найти.

"Другой язык и другой менталитет. Хочется так поболтать с подружкой за чашкой кофе. Общение конечно есть и знакомства с американцами. Но нет посиделок теплых, дружеских разговоров", — отметила она.

Второй минус — это дорогостоящее проживание в США.

"Тут реально все дорого — еда, проживание, здоровье. Абсолютно все. А самое дорогое — это время. Для того чтобы куда-то добраться, может уйти от 20 минут до 1 часа врмени", — объяснила украинка.

Она добавила, что тротуаров там практиески нет, поэтому пешком слишком много не пройти.

Третий минус — налоги. По словам девушки, если в кармане есть, например, ровная сумма на хлеб и в украинском супермаркете человек ровно ее и заплатит, то на кассе супермаркета в США добавится еще налог.

"Или покупаешь кофе — плюс налог и чаевые, потому что здесь так принято", — говорит автор ролика.

Следующий минус — безопасность. Под этим пунктом украинка подразумевает теракты в школах, стрельбу на улице и другие угрозы, которые могут возникнуть внезапно с любой стороны.

"Тут у каждого есть оружие и ты не знаешь, что у них сейас в голове. И это не зависит от штата", — отметила она.

Пятый минус — медицина. Девушка говорит, что в США буквально страшно заболеть.

"Потому что ты или умрешь пока будешь ждать свой апойтмент (запись на прием, — Ред.) или щедро заплатишь, если не имеешь страховки", — пояснила девушка.

И последний минус по мнению автора заклюается в том, то в Штатах нужно много работать:

"В США работа — это 99% твоей жизни. Только не нужно говорить, что так везде".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, украинка поделилась опытом жизни в Германии. Она тоже недовольна высокими налогами и большими затратами на жилье.