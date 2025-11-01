"Грет даже душу". Украинцев насмешил пуховик с неожиданным наполнителем (видео)

Пользователи показали, какие элементы гардероба могут дополнить его

В Украине в сети завирусилось видео с довольно необычным элементом гардероба. А именно с курткой, якобы наполненной пивом. Эту одежду уже прозвали "буховик".

Соответствующие видео распространяется в сети. Заметим, что изображенная одежда и мужчина на ролике не настоящие, а работа искусственного интеллекта.

На видео показан мужчина, который уверенно шагает по городу в прозрачной куртке. Вместо пуха или синтепона его верхняя одежда наполнена якобы пивом. Более того, возле воротника есть отверстие, чтобы добавлять "наполнитель", а снизу, чтобы налить себе стакан пенного.

Украинцы уже оценили такое видео. В комментариях многие делились своими вариантами дополнительных элементов гардероба, которые подходили бы "буховику". В частности, сапожки из рыбы и пива или пивные трусы. Шутили пользователи и о том, что такой "буховик" — хорошая идея подарка или испытание для мочевого пузыря. Кто-то писал, что довольно интересно будет, если куртка лопнет, а окажется, что это не пиво, а теплая соломенная жидкость, то есть моча.

Кроме того, в след за "буховиком" в сети показали подобный матрас. Он также сгенерирован искусственным интеллектом, но выглядит довольно забавно.

