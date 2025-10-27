Миллионные подарки и мать со связями в РФ: судья из Одессы во время войны отметилась роскошными покупками (фото)

Судья Одесского окружного административного суда Любовь Токмилова во время войны приобрела себе квартиру за границей и элитное авто. А помогли ей в этом денежные подарки от семьи, которая связана с компанией, основанной россиянами.

"Телеграф" рассказывает о том, что удалось найти в декларации слуги Фемиды.

Как живет Любовь Токмилова — от зарплаты до недвижимости в Турции

Любовь Токмилова

Судья Одесского окружного административного суда Любовь Токмилова в 2025 году подала годовую декларацию, в которой указала, что владеет тремя квартирами:

На 23 квадрата в Одесской области;

На 70 квадратов в Одессе (право на пользование, оформлена на мать);

На 40 квадратов в Турции (стоимость — 3 560 000 гривен)

Квартиру в Турции и право на пользование недвижимостью в Турции судья приобрела в 2022 году.

В автопарке у одесской судьи имеется два автомобиля:

Toyota Yaris за 100 тысяч гривен;

BMW X4 за 1 704 200 гривен.

За 2024 год Любовь заработала в суде 1 546 128 гривен. Также она получила 111 тысяч гривен страховых выплат, 10 тысяч гривен соцвыплат и 88 тысяч в виде компенсации части лизинговых платежей.

На счетах судья хранит 10 тысяч долларов (около 400 тысяч гривен).

Насыщенный год судьи — большие подарки и дорогие покупки

Уже за 2025 год декларация судьи претерпела ряд существенных изменений, о которых она указала.

Так, в сентябре 2025 года Токмилова получила 1 722 000 дохода от отчуждения имущества. А в октябре получила от матери денежный подарок в виде 800 тысяч гривен и приобрела себе BMW X6 xDrive 30d M Sport/G06 за четыре с половиной миллиона гривен.

Любимый ребенок — мать судьи подарила дочери миллионы и работала с россиянами

Как выяснили журналисты Слідство інфо, 800 тысяч гривен — это не единственный большой подарок, который получала Токмилова. Мать судьи Галина Андрушкова регулярно одаривает своего ребенка.

Например, в 2022 году она подарила своей дочери 2,5 миллиона гривен на приобретение квартиры в Турции.

В 2018 году судья тоже получала от мамы денежный подарок – 150 тысяч гривен. За несколько дней, за 149 тыс. грн, Токмилова приобрела Range Rover Sport 2012 года выпуска, купленную у жены тогдашнего депутата Черноморского горсовета Владимира Казанина. Он декларировал этот автомобиль за 740 000 грн.

Что интересно Галина Андрушкова имеет активный ФОП с основным видом деятельности "Ремонт других бытовых изделий и предметов личного потребления" и является руководителем ООО "АРГО ДЕВЕЛОПМЕНТ". В аналитической системе YouControl говорится, что компанию основали четыре гражданина России в январе 2011 года. Основным видом деятельности является "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта" и ряд других, связанных с куплей-продажей, арендой, строительством и обслуживанием недвижимости.

Граждане России Шамес Сергей, Орлов Кирилл, Панов Павел и Кренгель Михаил также являются учредителями ряда других ООО "АРГО": "АРГО КОНСТРУКТИОН", "АРГО ИНВЕСТ ЛТД", "АРГО ИНЖИНИРИНГ".

Слева направо: Михаил Кренгель, Павел Панов и Кирилл Орлов

В российском реестре индивидуальных предпринимателей журналистам удалось подтвердить, что указанные лица по состоянию на 9 февраля 2024 занимаются предпринимательской деятельностью в РФ.

Слідство інфо, пыталось спросить у Галины Андрушковой о ее работе и средствах, заработанных в компании учредителей-граждан РФ. Однако во время общения с женщиной связь оборвалась, поэтому журналисты не успели задать ей вопрос. Последующие звонки Андрушковой направлялись на автоответчик.

Журналисты также позвонили по телефону одному из российских основателей фирмы матери судьи, который указан в YouControl. Россиянин Павел Панов заверил, что он и другие учредители "не участвуют в деятельности компании, не получают прибыли и добавил, что компания давно закрыта".

Напомним, ранее мы писали о том, как простая судья превратила свою жизнь в сказку за один год.