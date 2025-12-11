"Одноразовую" обувь продают украинцам: мастер рассказал, почему ее даже не берут в ремонт

Ремонт часто дороже самой вещи

Дешевую обувь с рынков и магазинов часто невозможно отремонтировать. Мастера отказываются браться за такую работу, потому что материалы настолько низкого качества, что ремонт просто не имеет смысла. Даже дорогая обувь не всегда оказывается качественной и может развалиться за один сезон.

Что нужно знать:

Дешевая обувь фактически одноразовая

Цена не гарантирует качество материалов

Даже кожа может быть некачественной

Об этом "Телеграфу" рассказал полтавский сапожник Николай Фокин, имеющий почти двадцатилетний опыт работы. Больше читайте в материале: "Подошвы трескаются за сезон": опытный мастер объяснил, что не так с обувью в Украине, и дал четкие советы".

Современная дешевая обувь из массмаркета фактически одноразовая. Старые или качественные пары можно ремонтировать десятилетиями, а вот с новыми дешевыми возникают проблемы.

Мастер говорит, что в последнее время очень изменился состав приносимого в ремонт товара. Надежно отремонтировать можно далеко не всю обувь.

Дешевую обувь я даже не принимаю. Мой качественный клей не соединяется с тем, из чего сделан самый дешевый китайский товар. К сожалению, большинство людей носит обувь очень низкого качества, одноразовую. Цена за его ремонт превысит цену самой обуви, объясняет Николай Фокин.

Николай Фокин за работой

При этом высокая цена не означает хорошего качества. Опытный мастер признается, что сам иногда ошибается при покупке. Однажды он решил купить хорошую кожу и сшить из нее крепкие ботинки, но не угадал.

"Кожа животного, которую кормили комбикормами из генномодифицированных растений, совсем не такая, как кожа евшей натуральные корма. Самый крепкий верхний слой хорошей кожи невозможно разорвать. Но я выбрал некачественную, хотя она выглядела нормально даже на ощупь, и кожа начала трескаться ", — говорит мастер.

Фокин советует украинцам внимательнее выбирать обувь и не вестись на низкие цены. Дешевые пары изнашиваются за один сезон, а их ремонт экономически не оправдан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как убрать заломы на кожаной обуви, чтобы она выглядела, как новая. Некоторые украинцы могут быть убеждены, что устранить такие недостатки на сапожках невозможно.