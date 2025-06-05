Настоящий трудоголик: работает с 18 лет и получает по 25 тыс. зарплаты. Какая будет пенсия у мужчины в 2025

Пенсия при 25 тысячах зарплаты и 42 годах стажа составит чуть больше 11 тысяч

Имея стабильную высокую зарплату и значительный трудовой стаж, украинцы могут получить на пенсии значительно меньше, чем ожидают. Например, при зарплате в 25 тысяч и сверхурочном стаже будет выплачиваться чуть более 11 тысяч.

"Телеграф" узнал, какой будет пенсия у мужчины, который имеет 42 года стажа, планирует выйти на пенсию в 60 лет и получал 25 000 гривен ежемесячно. В этом помог пенсионный калькулятор.

Если мужчине в 2025 году исполнится 60, он уже наработал 42 года стажа, ведь трудоустроился с 18 лет, получает по 25 тысяч дохода, то его пенсия составит 11 627 гривен.

Отметим, что эти суммы рассчитаны при условии, что пенсия будет оформляться на общих условиях, а также то, что человек не имеет льготного статуса, такого как ветеран войны, ребенок войны, почетный донор, лицо с особыми заслугами перед государством и тому подобное.

Также следует понимать, что указанные цифры являются ориентировочными и могут отличаться при фактическом начислении пенсии, даже если оформление происходит по стандартной процедуре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая будет пенсия у украинца с 40 годами стажа при зарплате в 8, 15 и 25 тысяч.