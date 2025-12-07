Могут не пустить в другие страны даже из-за "действительного" загранпаспорта: что нужно проверить

Это первое, на что нужно обратить внимание при выезде за границу

Перед поездкой за границу важно проверить свой загранпаспорт. Даже если украинские пограничники разрешат выезд, другая страна может отказать во въезде по некоторым веским причинам.

Что именно нужно проверить перед тем, как ехать в другую страну, объяснили в "РБК-Украина". Там также объяснили, как заранее избежать возможных неприятностей до того, как они станут реальной проблемой.

Срок загранпаспорта в 2025 году: пример правил разных стран

В большинстве государств паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев после въезда. Для шенгенских стран достаточно, чтобы он действовал 3 месяца после выезда, а для Великобритании паспорт должен действовать все время пребывания. США, Канада, Турция, ОАЭ и Египет советуют иметь еще 6 месяцев действия, а Грузия – не менее 90 дней после возвращения.

Кроме срока действия, обращайте внимание на состояние паспорта: страницы должны быть целыми и чистыми, а документ – без повреждений. Также убедитесь, что достаточно пустых страниц для виз и штампов, а все персональные данные актуальны.

Чтобы избежать проблем, менять паспорт рекомендуют за 6–9 месяцев до истечения срока действия. Это позволит оформить визу, купить билеты и не рисковать отказом во въезде. Если до завершения действия осталось менее шести месяцев, лучше оформить новый документ заранее.

