В Украине прививки теперь делают по-новому. Что изменилось (календарь вакцинации)

Благодаря нововведениям иммунизация в Украине приблизится к европейским стандартам

С 1 января 2026 года в Украине вводят обновленный календарь профилактических прививок. Главное изменение — бесплатная одноразовая вакцинация против вируса папилломы человека для девочек 12–13 лет, для чего закупили современную 9-валентную вакцину.

Что нужно знать:

Изменения позволят гармонизировать подходы к иммунизации с европейскими стандартами

Новая схема вакцинации против вирусного гепатита В уменьшает количество инъекций для детей

Изменили график прививок против кори, паротита и краснухи

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Обновление национального календаря профилактических прививок предполагает расширение перечня обязательных прививок, обновление схем вакцинации, изменения возраста и внедрение современных комбинированных вакцин.

Обновленный перечень будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний:

туберкулез,

гепатит В,

корь,

паротит,

краснуха,

полиомиелит,

дифтерия,

столбняк,

коклюш,

ХИБ-инфекция,

вирус папилломы человека (ВПЧ).

Календарь профилактических прививок в 2026 году

Также изменения претерпела схема вакцинации против вирусного гепатита В: прививки будут делать в 2-, 4-, 6- и 18-месячном возрасте. Это позволит одновременно применять комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний (АКДП+Hib+ВГВ), уменьшая количество инъекций и посещений медучреждения. Сейчас вакцинация от гепатита В производится отдельно: в 1-й день жизни, в 2 и 6 месяцев.

Кроме того, изменили график прививок против кори, паротита и краснухи (КПК). Вакцинацию против этих инфекций теперь будут проводить в возрасте одного и четырех лет.

Прививка против туберкулеза (БЦЖ) по обновленной схеме будет проводиться через 24 часа после рождения. До перемен ее делали на 3-5 сутки.

Прививки против полиомиелита с 1 января 2026 года будут проводиться инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ). Это касается всех возрастов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Украине открывают кучу аптек в одном месте. Объяснение вас удивит.