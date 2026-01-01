В Украине прививки теперь делают по-новому. Что изменилось (календарь вакцинации)
Благодаря нововведениям иммунизация в Украине приблизится к европейским стандартам
С 1 января 2026 года в Украине вводят обновленный календарь профилактических прививок. Главное изменение — бесплатная одноразовая вакцинация против вируса папилломы человека для девочек 12–13 лет, для чего закупили современную 9-валентную вакцину.
Что нужно знать:
- Изменения позволят гармонизировать подходы к иммунизации с европейскими стандартами
- Новая схема вакцинации против вирусного гепатита В уменьшает количество инъекций для детей
- Изменили график прививок против кори, паротита и краснухи
Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Обновление национального календаря профилактических прививок предполагает расширение перечня обязательных прививок, обновление схем вакцинации, изменения возраста и внедрение современных комбинированных вакцин.
Обновленный перечень будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний:
- туберкулез,
- гепатит В,
- корь,
- паротит,
- краснуха,
- полиомиелит,
- дифтерия,
- столбняк,
- коклюш,
- ХИБ-инфекция,
- вирус папилломы человека (ВПЧ).
Также изменения претерпела схема вакцинации против вирусного гепатита В: прививки будут делать в 2-, 4-, 6- и 18-месячном возрасте. Это позволит одновременно применять комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний (АКДП+Hib+ВГВ), уменьшая количество инъекций и посещений медучреждения. Сейчас вакцинация от гепатита В производится отдельно: в 1-й день жизни, в 2 и 6 месяцев.
Кроме того, изменили график прививок против кори, паротита и краснухи (КПК). Вакцинацию против этих инфекций теперь будут проводить в возрасте одного и четырех лет.
Прививка против туберкулеза (БЦЖ) по обновленной схеме будет проводиться через 24 часа после рождения. До перемен ее делали на 3-5 сутки.
Прививки против полиомиелита с 1 января 2026 года будут проводиться инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ). Это касается всех возрастов.
