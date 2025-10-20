Открылся еще при Брежневе: как сейчас выглядит известный санаторий Моршина (фото)
Заведение специализируется на лечении болезней системы желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, поджелудочной железы, желчегонных путей, почек, мочеиспускательного канала, эндокринной и репродуктивной систем
Популярный санаторий "Черемош" в Моршине Львовской области работает с 1970 года, еще со времен Советского Союза. Он рассчитан на одновременное оздоровление около 366 гостей.
Санаторное учреждение расположено в центральной части украинского курорта и расположено на улице Степана Бандеры, корпус 4, в нескольких сотнях метров от автобусной станции и железнодорожного вокзала. "Телеграф" расскажет, какие услуги можно получить в заведении и по каким ценам.
Небольшие, 3-4 этажные корпуса санатория расположены компактно один за другим. Территория здравницы занимает около 4 га площади и имеет более 236 номеров разных классов, среди которых эконом, стандарт, полулюкс и люкс, которые готовы принять около 366 человек.
Цены на поселение для взрослых начинаются от 740 гривен/сутки. Дети до 4 лет проживают с родителями бесплатно, без предоставления дополнительного места и без лечения.
Детская путевка стоит от 445 гривен.
Минимальный срок путевки составляет 12 дней. Размещение с животными не предусмотрено.
В санатории "Черемош" функционирует отделение матери и ребенка, реабилитационное отделение для лечения взрослых и детей в сопровождении родителей больных сахарным диабетом, реабилитационное отделение для лечения детей с родителями с заболеваниями органов пищеварения.
В санатории работают:
- Гастроэнтерологические отделения и лечебно-диагностические кабинеты
- Кабинеты диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы
- Рентгенкабинет, стоматологический кабинет, кабинеты физиотерапии, психотерапии, фитотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры, массажа
В своей практике специалисты заведения также применяют магнитотерапию, лазеротерапию и иглотерапию.
В стоимость путевки в частности входит питьевое лечение минеральными водами, разнообразные ванны и души, лечебная физкультура и многое другое. Отдельно можно докупить подводный душ-массаж, массаж релаксационный, УЗИ, стоматологические услуги и т.д.
Трехразовое питание клиентам санатория "Черемош" предоставляется в столовой санатория "Жемчужина Прикарпатья", расположенной между двумя санаториями. Для санатория Черемош Моршин здесь выделен отдельный зал на 300 мест. Небольшие столовые залы улучшенного питания есть в корпусах №6 и №7. Тип питания — заказное меню, для всех гостей, кроме номеров категории "эконом".
Инфраструктура:
- бювет минеральных вод
- парикмахерская
- косметологический кабинет
- массажный кабинет
- библиотека
- магазин
- прокатный пункт
- теннисный корт
- детская площадка
- детская комната
- платная парковка
Также в заведении проводятся дискотеки и в холле есть бесплатный WiFi.
Среди отзывов пациентов на оздоровление в санатории были как отрицательные, так и вполне одобрительные. Хотя и датированы они 2014 годом.
Напомним, "Телеграф" ранее писал о санатории "Трускавец" Службы безопасности Украины. Попасть на отдых в ведомственное учреждение во времена СССР было достаточно тяжело.