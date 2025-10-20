Открылся еще при Брежневе: как сейчас выглядит известный санаторий Моршина (фото)

Заведение специализируется на лечении болезней системы желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, поджелудочной железы, желчегонных путей, почек, мочеиспускательного канала, эндокринной и репродуктивной систем

Популярный санаторий "Черемош" в Моршине Львовской области работает с 1970 года, еще со времен Советского Союза. Он рассчитан на одновременное оздоровление около 366 гостей.

Санаторное учреждение расположено в центральной части украинского курорта и расположено на улице Степана Бандеры, корпус 4, в нескольких сотнях метров от автобусной станции и железнодорожного вокзала. "Телеграф" расскажет, какие услуги можно получить в заведении и по каким ценам.

Санаторий "Черемош" в Морщине

Небольшие, 3-4 этажные корпуса санатория расположены компактно один за другим. Территория здравницы занимает около 4 га площади и имеет более 236 номеров разных классов, среди которых эконом, стандарт, полулюкс и люкс, которые готовы принять около 366 человек.

На территории заведения есть фонтан

Цены на поселение для взрослых начинаются от 740 гривен/сутки. Дети до 4 лет проживают с родителями бесплатно, без предоставления дополнительного места и без лечения.

Стоимость номеров в Черемоше для взрослых

Детская путевка стоит от 445 гривен.

Стоимость детских путевок

Минимальный срок путевки составляет 12 дней. Размещение с животными не предусмотрено.

Номер "Стандарт"

В санатории "Черемош" функционирует отделение матери и ребенка, реабилитационное отделение для лечения взрослых и детей в сопровождении родителей больных сахарным диабетом, реабилитационное отделение для лечения детей с родителями с заболеваниями органов пищеварения.

В санатории работают:

Гастроэнтерологические отделения и лечебно-диагностические кабинеты

Кабинеты диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы

Рентгенкабинет, стоматологический кабинет, кабинеты физиотерапии, психотерапии, фитотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры, массажа

В своей практике специалисты заведения также применяют магнитотерапию, лазеротерапию и иглотерапию.

Процедуры в санатории

В стоимость путевки в частности входит питьевое лечение минеральными водами, разнообразные ванны и души, лечебная физкультура и многое другое. Отдельно можно докупить подводный душ-массаж, массаж релаксационный, УЗИ, стоматологические услуги и т.д.

Лечебная ванна

Трехразовое питание клиентам санатория "Черемош" предоставляется в столовой санатория "Жемчужина Прикарпатья", расположенной между двумя санаториями. Для санатория Черемош Моршин здесь выделен отдельный зал на 300 мест. Небольшие столовые залы улучшенного питания есть в корпусах №6 и №7. Тип питания — заказное меню, для всех гостей, кроме номеров категории "эконом".

Столовая в санатории

Инфраструктура:

бювет минеральных вод

парикмахерская

косметологический кабинет

массажный кабинет

библиотека

магазин

прокатный пункт

теннисный корт

детская площадка

детская комната

платная парковка

Также в заведении проводятся дискотеки и в холле есть бесплатный WiFi.

Расположение санатория "Черемош"

Среди отзывов пациентов на оздоровление в санатории были как отрицательные, так и вполне одобрительные. Хотя и датированы они 2014 годом.

Отзывы на отдых в санатории

