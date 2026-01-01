В Україні щеплення тепер роблять по-новому. Що змінилося (календар вакцинації)

Завдяки нововведенням імунізація в Україні наблизиться до європейських стандартів

З 1 січня 2026 року в Україні запроваджують оновлений календар профілактичних щеплень. Головна зміна — безплатна одноразова вакцинація проти вірусу папіломи людини для дівчаток віком 12–13 років, для чого закупили сучасну 9-валентну вакцину.

Що треба знати:

Зміни дозволять гармонізувати підходи до імунізації з європейськими стандартами

Нова схема вакцинації проти вірусного гепатиту В зменшує кількість ін'єкцій для дітей

Змінили графік щеплень проти кору, паротиту і краснухи

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Оновлення національного Календаря профілактичних щеплень передбачає розширення переліку обов’язкових щеплень, оновлення схем вакцинації, зміни віку та впровадження сучасних комбінованих вакцин.

Оновлений перелік охоплюватиме обов’язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань:

туберкульоз,

гепатит В,

кір,

паротит,

краснуха,

поліомієліт,

дифтерія,

правець,

кашлюк,

ХІБ-інфекція,

вірус папіломи людини (ВПЛ).

Календар профілактичних щеплень у 2026 році

Також змін зазнала схема вакцинації проти вірусного гепатиту В: щеплення будуть робити у 2-, 4-, 6- та 18-місячному віці. Це дасть змогу одночасно застосовувати комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань (АКДП+Hib+ВГВ), зменшуючи кількість ін’єкцій та відвідувань медзакладу. Зараз вакцинація від гепатиту В проводиться окремо: у 1-й день життя, у 2 та 6 місяців.

Крім того, змінили графік щеплень проти кору, паротиту і краснухи (КПК). Вакцинацію проти цих інфекцій тепер проводитимуть у віці одного та чотирьох років.

Щеплення проти туберкульозу (БЦЖ) за оновленою схемою проводитиметься через 24 години після народження. До змін його робили на 3–5 добу.

Щеплення проти поліомієліту з 1 січня 2026 року проводитимуться інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ). Це стосується всіх вікових груп.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в Україні відкривають купу аптек в одному місці. Пояснення вас здивує.