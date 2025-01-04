Был трижды ранен и пережил более 10 покушений: что известно о главном разведчике Украины Буданове

В открытом доступе о детстве и юности Буданова мало информации

Кирилл Буданов, который поделился своим прогнозом на 2025 год, является одним из ключевых деятелей, формирующих современную военную историю Украины. В этом году будет пять лет, как он занимает пост начальника Главного управления разведки (ГУР) и с начала войны он заслужил доверие украинцев не только своими взвешенными решениями, но и боевым опытом.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о самом молодом руководителе украинской разведки Кирилле Буданове. Сегодня, 4 января, ему исполняется 39 лет.

Что известно о главном разведчике страны Кирилле Буданове

Украинский военачальник Кирилл Буданов родился в 1986 году в Киеве, но каким было его детство и юность сказать сложно, поскольку в открытом доступе информации об этом периоде жизни разведчика нет.

Известно, что в детстве он любил проводить время в Крыму и увлекался плаванием. Но еще тогда решил связать свою судьбу с военной службой, поэтому образование получил в Одесском институте Сухопутных войск. После окончания обучения Буданов решил работать в разведке, сначала он занимал должность оперативного работника, потом получил звание старшего лейтенанта, а в 2013 году — капитана.

Кирилл Буданов с детства мечтал стать разведчиком

С 2014 года Кирилл Буданов участвовал в боевых действиях на Востоке Украины и получил три ранения. По его словам, первое ранение было легким, в него просто попал осколок, а вот второе — тяжелым, один из осколков противопехотной мины попал ему под сердце. Из тела его вынуть нельзя, поскольку это представляет опасность, но Буданову удалось с таким ранением одному выйти через линию фронта.

Кирилл Буданов брал участие в боевых действиях в 2014 году

Что касается третьего ранения, то ему прострелили правую руку, у него начались проблемы со сгибанием, поскольку пуля выбила локтевой сустав. Буданов не рассказал, при каких обстоятельствах был трижды ранен, но судя по всему, он выполнял серьезные задачи, поскольку в 2016 году получил звание майора, через два года стал подполковником и в 2020 году — полковником. В том же году Буданов возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

С 2020 года Кирилл Буданов возглавляет украинскую разведку

Согласно отчету газеты The New York Times за 2024 год, Буданов являлся одним из членов подготовленного ЦРУ элитного подразделения Главного разведывательного управления, известного как "Отряд 2245". Он был известен смелыми операциями в тылу врага и имел глубокие связи с ЦРУ.

Кирилл Буданов входил в элитное подразделение ЦРУ

В 2021 году Кирилл Буданов предсказал полномасштабную войну. В интервью американскому изданию он детально рассказал о запланированной военной операции России против Украины, намного разрушительной, чем в 2014 году. Но тогда многие, в частности из его окружения, не восприняли слова Буданова серьезно.

Кирилл Буданов знал, что Россия готовит масштабное нападение

На должности главы ГУР Кирилл Буданов находится уже практически 5 лет, и за время карьеры он пережил более 10 покушений. Один из них — это ракетный удар, направленный по офису украинской разведки во время войны. Как и другие ключевые личности, Буданов является для России одним из главных врагов.

Кирилл Буданов пережил более 10 покушения на жизнь

За время войны он показал, что является профессионалом своего дела, поэтому заслужил высокий уровень доверия украинцев. За его участия было проведено множество успешных военных операций и Буданов в новом году обещает новые успехи для украинской армии.

Кирилл Буданов доказал, что является профессионалом своего дела

"Телеграф" писал ранее, как работает ГУР при Кирилле Буданове. Экс-начальник спецслужбы раскрыл секреты.