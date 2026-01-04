Света будет больше. Графики отключений на 4 января
-
-
Читати українською
- Автор
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Потому в воскресенье, 4 января, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Киевская область
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
Запорожская область
- 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
- 1.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 23:30
- 2.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 4.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30
- 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 5.1: 03:00 – 08:00, 13:30 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 5.2: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 6.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Кировоградская область
Черкасская область
- 1.1 14:00 — 16:00
- 1.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 2.1 12:00 — 14:00, 22:00 — 24:00
- 2.2 12:00 — 14:00
- 3.1 10:00 — 12:00, 20:00 — 22:00
- 3.2 10:00 — 12:00
- 4.1 14:00 — 16:00
- 4.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
- 5.1 16:00 — 19:00
- 5.2 16:00 — 18:00
- 6.1 16:00 — 18:00
- 6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
Черниговская область
Днепропетровская область
