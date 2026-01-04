Укр

Света будет больше. Графики отключений на 4 января

Юлия Крутякова
Читати українською
Новость обновлена 04 января 2026, 00:05

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Потому в воскресенье, 4 января, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 4 января
Киевская область

Графики отключений в Киевской области 4 января
Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 4 января
Сумская область

Графики отключений в Сумской области 4 января
Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 4 января
Харьковская область

Графики отключений в Харьковской области 4 января
Запорожская область

  • 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
  • 1.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 23:30
  • 2.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 4.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30
  • 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 5.1: 03:00 – 08:00, 13:30 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 5.2: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 6.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 4 января
Черкасская область

  • 1.1 14:00 — 16:00
  • 1.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
  • 2.1 12:00 — 14:00, 22:00 — 24:00
  • 2.2 12:00 — 14:00
  • 3.1 10:00 — 12:00, 20:00 — 22:00
  • 3.2 10:00 — 12:00
  • 4.1 14:00 — 16:00
  • 4.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
  • 5.1 16:00 — 19:00
  • 5.2 16:00 — 18:00
  • 6.1 16:00 — 18:00
  • 6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 4 января
Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 4 января
Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет со светом при морозах до -10.

