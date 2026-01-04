Світла буде більше. Графіки відключень на 4 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у неділю, 4 січня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 4 січня

Графіки відключень у Києві 4 січня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 4 січня

Графіки відключень у Київській області 4 січня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 4 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 4 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 4 січня

Харківська область

Графіки відключень у Харківській області 4 січня

Запорізька область

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00

1.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 23:30

2.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 – 08:00, 13:30 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 4 січня

Черкаська область

1.1 14:00 — 16:00

1.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.1 12:00 — 14:00, 22:00 — 24:00

2.2 12:00 — 14:00

3.1 10:00 — 12:00, 20:00 — 22:00

3.2 10:00 — 12:00

4.1 14:00 — 16:00

4.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

5.1 16:00 — 19:00

5.2 16:00 — 18:00

6.1 16:00 — 18:00

6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 4 січня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 4 січня

Графіки відключень у Дніпропетровській області 4 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде зі світлом при морозах до -10.