Світла буде більше. Графіки відключень на 4 січня

Юлія Крутякова
Новина оновлена 04 січня 2026, 00:05

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у неділю, 4 січня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 4 січня
Київська область

Графіки відключень у Київській області 4 січня
Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 4 січня
Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 4 січня
Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 4 січня
Харківська область

Графіки відключень у Харківській області 4 січня
Запорізька область

  • 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
  • 1.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 23:30
  • 2.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 4.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30
  • 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 5.1: 03:00 – 08:00, 13:30 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 5.2: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 6.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 4 січня
Черкаська область

  • 1.1 14:00 — 16:00
  • 1.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
  • 2.1 12:00 — 14:00, 22:00 — 24:00
  • 2.2 12:00 — 14:00
  • 3.1 10:00 — 12:00, 20:00 — 22:00
  • 3.2 10:00 — 12:00
  • 4.1 14:00 — 16:00
  • 4.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00
  • 5.1 16:00 — 19:00
  • 5.2 16:00 — 18:00
  • 6.1 16:00 — 18:00
  • 6.2 08:00 — 10:00, 18:00 — 20:00

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 4 січня
Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 4 січня
Раніше "Телеграф" розповідав, що буде зі світлом при морозах до -10.

