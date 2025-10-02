Дроны ударили по Славутичу: ЧАЭС в опасности? Как город "держит удар" без света и есть ли опасность для Украины

Россия взялась обесточивать Черниговщину: как регион переживает блекаут и была ли угроза катастрофы на ЧАЭС

Славутич уже вторые сутки находится под ударами российских беспилотников – в городе отсутствует электроэнергия, развернутые "Пункты незламності". Как сообщили в Минэнерго в среду, 1 октября, из-за скачка напряжения произошел блекаут на ЧАЭС, что мгновенно стало причиной для тревоги и топовой темой обсуждений в СМИ.

"Телеграф" расскажет, что сейчас происходит в Славутиче и насколько серьезными могут оказаться последствия отключения электроэнергии на ЧАЭС.

Надеются хотя бы на график: какая ситуация в Славутиче

Для Славутича это не первый блекаут. В 2022 году город был без электроэнергии целую неделю, поэтому психологически обитатели к отключениям готовы. Это мнение экссотрудника Чернобыльской атомной электростанции, эксперта по радиационной безопасности и жителя Славутича Александра Купного, с которым мы пообщались.

По себе сужу. У меня есть запас газа, есть газовая плита, горелка. То есть это – не проблема. Уже знаем, что на котельной есть газовые генераторы, их подключили, то есть вода у нас тоже есть. Правда, вчера только вечером дали, потому что не сразу зажгли и не сразу, видимо, поняли убытки. Александр Купной

Александр Купный в Славутиче. Фото: Ukrainer

Самый ущерб довольно серьезный – были уничтожены трансформаторы на подстанции "Славутич" 330 кВ – по словам Купного, дым с места попаданий был виден весь вечер. Перспектив быстрого восстановления пока нет.

"В Черниговской области неделю назад также был удар по подстанции в Нежине. А область подключена к электроэнергии с юга через Нежин, с востока – через Славутич. Поэтому там ситуация с электроэнергией действительно критическая. Готовимся к жизни по графику", – делится Александр.

Свет в Славутиче отсутствует, однако работают супермаркеты, поскольку имеют генераторы и запасы топлива – рассчитаться можно картой. Мобильная связь и интернет работают лучше, чем в 2022-23 годах.

"В городе блекаут существует и продолжается. Живем при свечах, имеем и запас их, и фонариков, и батареек", – рассказывает Александр Купный. Зарядить телефоны можно в магазинах и "Пунктах незламності", получить наличные деньги также реально.

Жители Славутича в "Пункте незламності". Фото: ГСЧС Киевщины

Но главная проблема заключается в отсутствии в городе газовых плит, по словам нашего собеседника, большинство пользуется электрическими, поэтому для кого-то проблема будет приготовление пищи. Поэтому жители Славутича надеются хотя бы на почасовой график подачи света.

Это опасно. Был ли блекаут на ЧАЭС и какие угрозы

Слова президента и информацию от Министерства энергетики о том, что на ЧАЭС произошел блекаут, Александр Купный отрицает:

"Как такового, блекаута на станции не было. Был скачок напряжения вследствие удара по подстанции, потери, скажем, большого количества потребителей. Вероятно, сработала автоматика, предохранители, и свет там действительно пропал", – рассказывает он.

В официальных сообщениях особое внимание концентрировали на том, что без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент – изоляционное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком. К тревожным сообщениям, которые тогда и были распространены в СМИ, Александр относится достаточно скептически:

Там другая система, он немного по-другому подключен, чем сама станция. Поэтому там и нужно было немного больше времени, чтобы восстановить свет. А теперь посмотрим на угрозы, какое несло это обесточивание? Да вообще никаких! Александр Купной

Конфайнмент на четвертом блоке ЧАЭС

Эксперт по ядерной энергетике Людвиг Литвинский более серьезно оценивает риски, возникшие в результате обесточивания. В комментарии "Телеграфу" он подчеркнул, что россияне постоянно за последние три с половиной года создают угрозы для атомных объектов.

Прежде всего, утрачен контроль за системами безопасности, за системами мониторинга. Обычно мониторинг состояния самого объекта и наружных датчиков происходит постоянно. Если обесточивание происходит, то происходит и обесточивание системы мониторинга, а это само по себе небезопасно. Людвиг Литвинский

Физик-ядерщик Людвиг Литвинский

Пока никаких работ на объекте укрытия не ведется вообще, там горит только аварийный свет, поскольку общий там не нужен. Единственные работы, которые с конца сентября там проводились – ликвидация пробоины, образовавшаяся в результате февральского удара дроном.

Повреждение купола ЧАЭС в результате атаки дроном в феврале 2025 года.

"До сентября утвердили программу латания, и сейчас уже они этим занимаются. Они работают, да, но они работают днем, когда светлое время суток", – заключает Александр Купный.

Покупаем йод и строим бункер? Что происходит на ЗАЭС

Кроме миниблекаута на ЧАЭС, в Украине существует угроза аварии на крупнейшей электростанции – Запорожской, с 2022 года находящейся в российской оккупации. В Госатомрегулировании утверждают, что аварийная ситуация образовалась из-за повреждения линии в 750 кВт. Ядерное топливо охлаждается путём работы системы на дизельных станциях.

Блоки Запорожской атомной электростанции

Людвиг Литвинский объясняет: проблема состоит в том, что дизельные генераторы не могут снабжаться непрерывно. Если отрезаются все линии внешнего электропитания, то заканчивается дизельное топливо.

"Запас этого дизтоплива не бесконечен. В общем, он достаточно велик, регламентно он должен по меньшей мере несколько недель работать", – говорит он. Если аварийная ситуация уже перерастет в аварию, то все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация.

Натуральным образом состоится электроотвод за счет обычной конвекции теплоносителя. Но если это будет происходить долго, то может произойти что угодно:

Постепенный разогрев активной зоны может привести даже к ее расплавлению. Хотя со времени, когда были окончательные остановлены последние из блоков уже прошло более трех лет, но остаточное тепловыделение все равно происходит Людвиг Литвинский

Александр Купный считает, что ситуация на ЗАЭС не столь критична. Блоки на станции – а их там шесть – стоят в состоянии холодной остановки – когда пониженная температура и низкое давление в реакторе, то есть цепной реакции там нет.

"За эти годы топливо сильно остыло. И даже если прекратить принудительную прокачку воды первого контура, оно будет охлаждаться естественным путем. То есть, она будет нагреваться, подниматься, охлаждаться через корпус снова – как теплая вода циркулирует, условно говоря, в чайнике", – объясняет эксперт.

По его мнению, расплавление, о котором много пишут и пугают, не произойдет, поскольку там нет нужной для того температуры. Температура плавления ядерного топлива составляет около 2800 градусов. Оболочка ТВЭЛ – там, где находятся таблетки топлива, разрушается при температуре в 600 градусов и выше.

Вот максимум из того, что может произойти – разрушение оболочки ТВЭЛа, что может повлечь за собой локальную радиационную аварию с выходом или без выхода радиоактивности за пределы одного здания. Или с выходом на промышленную площадку Александр Купной

При этом даже по этому сценарию, по его мнению, никто не пострадает – персонал на станции достаточно квалифицирован, а пострадавшие среди гражданских являются чем-то абсолютно нереалистичным.

Операция "легализация": как Россия готовит МАГАТЭ к официальному признанию контроля

Александр утверждает: невозможно понять, кто именно повредил линию электроснабжения, ведь Украина утверждает, что это сделала Россия, а Россия говорит: "Нам не дают проводить ремонт, потому что Украина продолжает обстрелы".

По его мнению, со стороны России все это делается, чтобы в очередной раз продемонстрировать и закрепить то, что уже было сделано с начала полномасштабного вторжения: РФ может оккупировать ядерно опасный объект, и ничего ей за это не будет.

"Ну, разве что кроме глубокой обеспокоенности, выражающейся МАГАТЭ и ООН. Теперь им нужно продемонстрировать, что Росатом может безопасно удерживать этот объект и эксплуатировать. Чем может заставить признать это МАГАТЭ и легализовать присвоение этого ядерного объекта", — считает Купный.

Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ

Линия электропередач, которую россияне тянули по оккупированной территории, близка к завершению – то есть отключить ее к станции трудно не будет. Для этого России нужно запустить один или два блока, при этом отсутствие Каховского водохранилища на это не повлияет – достаточно будет градирни и ставка-охладителя.

"На блоке, который будут запускать, необходимо будет провести полную ревизию всего оборудования – и основного, и вспомогательного. К тому же нужно будет подвезти запас топлива, что для них проблемой не будет. При этом, не дай бог, Украина нанесет удар – будут кричать, что Украина – ядерный террорист", – говорит Александр.

Уже после этого россияне смогут спокойно запустить блок ЗАЭС и сказать: вот видите, мы можем нормально, красиво и надежно эксплуатировать объект, если Украина нам не мешает. Но для этого, считает эксперт, нужен информационный повод, который россияне и устраивают:

"То есть, якобы Украина не дает им восстановить линию электропередач, а сейчас мы подключим к своей и все будет хорошо. И я более чем уверен, что если этот сценарий действительно существует и он сработает, то мировое сообщество и МАГАТЭ просто согласятся, что Запорожская атомная станция не только ничего не фактически, но и юридически работает на РФ, и никто юридически работает на РФ, и никто юридически работает на РФ". высокую обеспокоенность", – заключает Александр Купный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в районе опор и линий электропередач у Запорожской АЭС не обнаружены следы обстрелов или других боевых поражений. Поэтому, как подчеркивают Greenpeace Украина, обесточивание станции следует расценивать как сознательный акт саботажа со стороны РФ.