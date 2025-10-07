Ядерная катастрофа реальна? Повторит ли ЗАЭС судьбу "Фукусимы"

Оккупанты получат свою "пользу" от ситуации на АЭС

Длительное отсутствие электроснабжения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает немалую обеспокоенность в обществе. Ведь эту ситуацию сравнивают с "Фукусимой". Но возникает вопрос: действительно ли над Украиной нависла угроза ядерной катастрофы.

Что нужно знать:

На ЗАЭС отсутствует внешнее электроснабжение с 23 сентября

Между ЗАЭС и "Фукусимой" есть существенное отличие

Украина столкнется с вызовом, когда вернет Запорожскую АЭС под контроль

Как отметил эксначальник смены блока ЗАЭС и эксперт по атомной энергетике Михаил Шустер, передает РБК-Украина, сравнение ситуации на ЗАЭС и на "Фукусиме" не очень корректно. Ведь, кроме технических особенностей, есть существенное отличие между станциями. На момент аварии "Фукусима" работала и производила электроэнергию, а ЗАЭС с 2022 года не генерирует.

Шустер напомнил, что на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году произошла авария. Сначала по станции "ударило" землетрясение, а затем цунами. Вода от него затопила дизель-генераторы, в результате чего станция потеряла внешнее электропитание. Дальше прекратился отвод тепла от реактора, ядерное топливо расплавилось.

В результате во время реакции пара и циркония (металла из которого сделана оболочка ядерного топлива), образовался водород. Именно этот газ накопился в помещении энергоблоков и взорвался. Активная зона реакторов расплавилась, но корпуса реакторов не пострадали.

ЗАЭС

И на этом этапе следует понимать разницу ситуаций на станциях — ЗАЭС уже более 4 лет не генерирует электроэнергию.

"Сценарий "Фукусимы" — невозможен. Энергоблоки на "Фукусиме" были на определенном уровне мощности, а все блоки ЗАЭС находятся в состоянии "холодной остановки", — комментирует экс-глава Госатомрегулирования.

Максимум, чем грозит ЗАЭС отсутствие внешнего электроснабжения — это образование локальной аварии, в частности, плавление активной зоны ректора. Это не будет иметь критических последствий для Украины, но когда ЗАЭС будет подчиняться Киеву, вернуть ее в рабочее состояние будет очень тяжело.

Шустер добавляет, что авария на "Фукусиме" научила мир. Поэтому ЗАЭС в свое время были введены так называемые постфукусимские меры по повышению безопасности атомных энергоблоков. Даже эксперт по атомной энергетике говорит, что ему трудно представить, что должно произойти на ЗАЭС, чтобы остановились все дизель-генераторы и мобильные насосные установки. Но если это все же произойдет, повреждение ядерного топлива в реакторах почти невозможно.

"Разговоры о том, что "Фукусима" возможна – это оружие, которое враг использует для нагнетания страха", — считает эксперт.

Россияне делают это для того, чтобы подать подключение ЗАЭС к российской энергосистеме не как военный трофей, а как "спасение человечества" от ядерной катастрофы.

