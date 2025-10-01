Россияне оставили без света часть Киевщины и Черниговщины: что известно об обстреле и последствиях

Энергетики не исключают длительные отключения света

Во вторник, 1 октября, россияне нанесли удар по энергообъекту в соседней области. Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, отметив, что есть повреждения.

Что нужно знать

Россияне ударили по энергообъекту в Славутиче, из-за чего без электричества осталось несколько общин Черниговщины

В Славутиче разворачивают пункты несокрушимости

"Черниговоблнерго" предупреждает о крайне сложной ситуации

Чиновник отметил, что именно поэтому в части общин Черниговщины отсутствует электроснабжение, но подчеркнул, что соответствующие службы уже работают над восстановлением.

В Черниговской области ввели ГПО

Ситуация в системе энергоснабжения области оказалась мегакритической, сообщили в "Черниговоблэнерго". Массированный удар привел к системной аварии в сети и отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах.

Имеющейся мощности недостаточно, чтобы заживить сразу всех потребителей, поэтому энергетики вынуждены предпринять крайние меры – введение графика почасового отключения электроснабжения (ГПО), который будет действовать с 20:00 1 октября.

Графики отключения света

Задействованы будут сразу четыре очереди: три часа через шесть, то есть три часа со светом и шесть часов без света.

От Славутича до Чернигова не более 30 км.

В свою очередь городской голова Славутича Юрий Фомичев сообщил, что попадание зафиксировано по подстанции 330.

Дым от взрыва в Славутиче

Чиновник отметил, что в городе будут развернуты пункты несокрушимости, где граждане смогут согреться, подзарядить телефоны и приготовить еду.

Где еще исчез свет

В целом, как сообщает "Общественное", электроэнергия исчезла в Чернигове, а также в Семеновской, Корюковской, Новгород-Северской и Репкинской общинах.

В связи с отключением света КП "Черниговводоканал" сообщает, что в городе возможны проблемы с водоснабжением на верхних этажах многоэтажных домов.

Просим жильцов верхних этажей: по возможности набирать воду из кранов на первых этажах домов, в случае неисправности кранов на первых этажах обращаться в ЖЭКи для их восстановления, сообщают в пресс-службе водоканала.

Кроме того, учитывая сложную ситуацию в городе и Украине в целом, коммунальщики посоветовали гражданам держать дома запас питьевой воды.

В Управлении транспорта, транспортной инфраструктуры и связи Черниговского городского совета сообщили, что в областном центре, в связи с отсутствием электроэнергии, не будут работать все троллейбусные маршруты, кроме № 11, по которому будут ездить автобусы.

В АО "Черниговоблэнерго" подчеркнули, что ВС РФ совершили масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть серьезные повреждения, с которыми и связаны отключения света.

"Речь не идет о превентивных мерах", — подчеркнули энергетики.

В облэнерго отметили, что сотрудники компании делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение, однако, как подчеркнули там, ситуация сложная.

Будьте готовы к длительным отключениям!, — предупредили в "Черниговоблэнерго".

Энергетики отметили, что сначала будут питаться важные объекты социальной сферы, призвав граждан набраться терпения и не поддаваться на провокации врага.

Позже Славутицкий городской совет сообщил, что воду в населенном пункте вскоре должны включить, но будет подаваться она, ориентировочно, только к 21:00.

"Просьба первые пол часа пытаться массово не набирать воду. Дайте, пожалуйста, поднять давление в сети", — говорится в сообщении СМР.

В Минэнерго сообщили, что в результате удара БпЛА без электроснабжения остаются жители Киевской и Черниговской областей. На месте повреждений работают ремонтные бригады. как отмечается, делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Напомним, в Чернигове обнаружили листовки в виде купюр номиналом в 100 грн, на которых россияне искали предателей, которые согласятся сообщать им координаты позиций Сил обороны.