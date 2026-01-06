В Николаеве было тайное метро? Что известно про николаевскую "подземку" и какой она могла бы быть

В городе намеревались построить сразу две линии метро

В далеком 2009 году депутаты Николаевского городского совета утвердили новый Генеральный план развития города до 2031 года, в котором предусмотрено "легкое метро". Предполагалось, что этот вид транспорта должен связать отдаленные жилые массивы с центром и промышленными районами.

По словам главного архитектора города Александра Бондаря, внедрение легкого метро позволит снизить нагрузку на дорожную сеть и обеспечить устойчивое транспортное сообщение между новыми районами и центром Николаева. При этом, окончательные сроки реализации проекта так и не были определены.

Легкое метро рассматривается как альтернатива маршрутным такси и автобусам, которые не справляются с растущими пассажиропотоками. В документе обозначение "легкое метро" означает подземный или приподнятый городской поезд, который ездит быстрее трамвая, но дешевле и проще обычного метро. Это предполагает комбинированный формат — наземные, эстакадные и при необходимости подземные участки.

Согласно документу, в Николаеве хотели построить две линии легкого метро:

Намыв — железнодорожный вокзал. Протяженность маршрута — около 12 километров . Линия должна связать активно застраиваемый намывной микрорайон с центральной частью города и главным железнодорожным узлом.

Протяженность маршрута — около . Линия должна связать активно застраиваемый намывной микрорайон с центральной частью города и главным железнодорожным узлом. Матвеевка — Корабельный район. Протяженность — около 29 километров. Данный маршрут рассчитан на обслуживание новых жилых массивов, предусмотренных Генпланом, и должен обеспечить транспортную связь между северной и южной частями города.

Намыв — железнодорожный вокзал на карте

Матвеевка — Корабельный район на карте

Николаев на карте

"Секретное метро" в Николаеве

В сети нередко обсуждают легенду, что в конце восьмидесятых годов в военных целях в режиме строжайшей секретности было якобы построено метро в Николаеве.

Использовались верхние ярусы местных катакомб, достаточно широкие для узкоколейной дороги, которая доставляла сырьё на стратегические заводы. Тоннели закрыли после аварий, но в 1988 году местные власти якобы начали использовать их для полноценного метро. Проект доверили инженеру Мосметростроя Владимиру Васильеву.

То есть, Николаев мог стать первым украинским городом с уникальной подземкой, использующей готовые тоннели.

Скорость, с которой строили николаевское метро, ​​да еще в сложное постперестроечное время кажется неправдоподобной – однако, если учесть, что практически все оно оборудовалось в уже готовых тоннелях, ничего удивительного в этом нет. Будучи самым дорогим метро в Украине, николаевское метро окупает потраченные на него средства и совсем не кажется лишним для полумиллионного города.

При этом некоторые СМИ пишут, что якобы до 1992 года в Николаеве функционировали 4 ветки и без малого 40 станций.

4 ветки якобы работающего ранее метро в Николаеве

Также в сети можно встретить информацию, что по аналогии с царскосельским метро, Николаев мог иметь широкие тоннели и секретные коммуникации, пригодные для военных и транспортных целей.

Для справки: "Царскосельское метро" — это исторический пример подземных коммуникаций и транспортных тоннелей в Царском Селе, созданных в основном для секретных целей: передвижения императорской семьи, доставки продуктов и оборудования, эвакуации и защиты дворца. То есть это не обычное метро для города, а подземная система с тоннелями, лифтами и даже электрическим транспортом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове строили метро на три ветки — где оно должно было быть и что пошло не так.