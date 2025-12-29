Это место описывает наше состояние в конце года: в Украине есть село с матерным названием

Село раскинулось вдоль реки Виолы

Худлево — это как коллективное состояние украинцев в последние дни 2025 года. Однако за этим ироническим созвучием скрывается совсем не депрессивная история, а давнее закарпатское село возле Ужгорода с многовековым прошлым, пережитыми пожарами, войнами и сменами власти.

Что следует знать

Название села Худлево происходит от прозвища основателя или использования жителями ходуль

За столетие село пережило масштабный пожар в 1930 году, оставивший без домов сотни людей

Сегодня Худлево — это община с более чем тысячей жителей, расположенная у подножия горы Берлуг неподалеку от Ужгорода

Худлево возникло где-то в конце XIV — начале XV в., как типичное средневековое поселение Карпатского региона. В письменных памяках его упоминают под разными названиями – Hodlya, Judlo, Holio, Horlyó. Это свидетельствует о том, что здесь могут быть как славянские, так и венгерские или руськие речевые влияния.

Происхождение названия

По самой распространенной версии, все ранние названия Худлева связаны со словами типа "худой". Именно такое прозвище мог иметь шолтейс, фактический основатель поселения на грецком праве.

Село Худлево. Фото: Википедия

В то же время, существует и другое объяснение, скорее из разряда местных переводов. Название села связывают со словом "ходули" – деревянными опорами, которыми жители пользовались, переходя реку. Эту версию упоминает и венгерский ученый Элек Фийнеш в "Географическом словаре Венгрии" 1851 года, переведенном закарпатским краеведом Иосифом Кобалем, где фиксируется одно из древних названий поселения — Горелово. Не исключено, что она возникла от местности, где когда выжигали лес или землю под застройку, после чего здесь и начали поселяться люди.

Храм Вознесения Господня в селе Худлево. Фото: Википедия

Памятные события и факты, связанные с Худлево

1930 год — большой пожар уничтожил более 100 домов из примерно 300, сотни людей остались без жилья;

— большой пожар уничтожил более 100 домов из примерно 300, сотни людей остались без жилья; Вторая мировая война — 25 жителей села пошли добровольцами в Красную армию — не все вернулись. В 1967 году в центре деревни был установлен памятник погибшим;

— 25 жителей села пошли добровольцами в Красную армию — не все вернулись. В 1967 году в центре деревни был установлен памятник погибшим; Репрессии среди жителей были репрессированы, а в 1990 году ВРУ реабилитировала нескольких из них юридически.

https://maps.app.goo.gl/ZafRpYH7mVN2fxFo7

Население села – ориентировочно 1 450 жителей. По данным Википедии, площадь этого населенного пункта — 12,48 км. Перед селом возвышается гора Берлуг – местный природный ориентир.

