Скандальный блогер из "окружения Тищенко" засветился на вечеринке с путинистом Тимати в Дубае (фото, видео)

Андрей Драган — скандально известный украинский блогер с аудиторией в 200 тысяч подписчиков в Instagram, который известен своим вызывающим поведением и вероятными связями с политической элитой. В свое время он попал в поле зрения СБУ и полиции из-за вызывающего поведения и надругательство над флагом Украины.

Что стоит знать:

Блогер Андрей Драган отпраздновал Новый год в Дубае в компании российского артиста-путиниста Тимати

Ранее он стал фигурантом скандалов из-за исполнения гимна РФ и надругательства над флагом Украины

Юноша публично демонстрирует роскошную жизнь и заявляет об "общей идеологии" с депутатом Николаем Тищенко

Теперь же 17-летний Драган похвастался в соцсетях, что отмечал Новый год в Дубае в компании российского артиста-путиниста Тимати и ему подобных. На кадрах, которые блогер опубликовал в своем Instagram, он развлекается с девушками под российскую музыку, пьет шампанское и танцует и поет. Также в его посте есть фото рядом с Тимати, который поддерживает политику Путина, и видео, где сам Андрей в микрофон поет песню этого исполнителя.

Андрей Драган позирует в Дубае с путинистом Тимати. Фото: скриншот Instagram

Блогер сделал несколько постов из Дубая, куда отправился праздновать Новый год. На видео несовершеннолетний парень курит, употребляет алкоголь, хвастается ездой на роскошном авто и своими тусовками в дубайских клубах.

Андрей Драган веселится в Дубае. Фото: скриншот Instagram

Блогер выключил комментарии под своими постами в соцсети. Фото: скриншот Instagram

Примечательно, что в канун Нового года Драган опубликовал пафосное видео, в котором как будто издевательски поздравляет украинцев с праздником. Сначала он в классическом костюме позирует на фоне подсвеченной сине-желтыми цветами Родины-Матери в Киеве, а затем после склейки он уже в Дубае — на фоне пальм и роскоши.

Свое обращение Драган говорит на русском языке и рассказывает, как все было тяжело в уходящем году. И это действительно выглядит как издевательство над украинцами, которые из-за войны встречают праздники без родных, без домов и без света.

Так 17-летний Андрей Драган развлекается в Дубае. Фото: скриншот Instagram

Андрей Драган и скандалы с ним

В январе 2025 года блогер вместе со своими товарищами — представителями "золотой молодежи" стали фигурантами скандала с вероятным надругательством над флагом Украины. Издание BihusInfo сделало расследование об этих парнях и заявило, что "золотая молодежь" Киева слушает русское, бросает деньги из окон авто и топчет флаг Украины.

"Телеграф" также рассказывал все главное об истории с подростками на дороге в Киеве. Как оказалось, парни, среди которых был и Драган, перекрывали движение в центре столицы и записывали видео под российскую музыку.

Однако, украинцы узнали о скандальном блогере еще раньше — летом 2024 года. В Киеве, 28 июня, СБУ задержала столичного блогера Андрея Драгана. Как оказалось, он выкладывал в своем Instagram видео, где он исполняет гимн России и песню "Я русский".

В соцсетях 16-летнего молодого человека называют "золотым мальчиком" и считают приближенным к народному депутату Николаю Тищенко.

Андрей Драган. Фото: https://www.instagram.com/andrew777dragon/

К слову, сам блогер, в комментарии "Телеграфу" в 2024 году отрицал связь с Тищенко. Однако признался, что помогал "Артему Димитруку и другим" бороться с мошенническими офисами и ботофермами.

К Николаю Николаевичу я не имею никакого отношения. Я помогал Артему Димитруку и другим, я писал заявления на главу СБУ относительно так называемых мошеннических офисов и ботоферм, которые работают в пользу государства-агрессора сегодня. Да, я публиковал данные об этих офисах и писал заявления в СБУ. У нас одна идеология, можно так сказать, с Николаем Николаевичем Андрей Драган

Отметим, что Андрей Драган кичится в Instagram роскошной жизнью, дорогими авто и часами, наличием частной охраны и связями с политической и бизнес-элитой Украины. Как пишет Informator.UA, киевляне знают мальчика-мажора как поклонника скоростной езды по городу. Говорят, что его отец является лицом, приближенным к президенту Украины Владимиру Зеленскому и нардепу Николаю Тищенко.

