"Не мажоры": все главное об истории с подростками на дороге в Киеве

Полиция раскрыла детали истории

В Украине на днях произошел громкий скандал с подростками, которые перекрыли движение в Киеве и записывали видео под российскую музыку. В полиции после этого дали развернутый комментарий.

В эфире единого марафона спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис рассказала, что у двух из шести фигурантов были проведены обыски. В ходе обысков были найдены травматический и пневматический пистолеты, патроны, страйкбольная граната, нож и кастет.

По ее словам, правоохранители начали расследование по статьям о хранении оружия и об оправдывании вооруженной агрессии РФ. Гирдвилис также опровергла информацию о том, что полиция сопровождала подростков, а также добавила, что затор образовался случайно и "на минуту-две".

Что касается родителей, то отец одного из них является бывшим чиновником, но ныне он пенсионер.

"Остальные родители — это работники частного бизнеса, учебных заведений, госслужащих. Каких-то там больших доходов, или это информация, что это якобы мажоры — не находит своего подтверждения", — добавила она.

Стоит отметить, что инцидент произошел 10 января, после чего в некоторых СМИ сообщили, что среди участников заметили блогера Андрея Драгана. Сам он после этого в своем Instagram сообщил, что намерен дать комментарий, однако к настоящему времени сообщения были удалены.

Известно также, что этот блогер в конце июня 2024 года уже был фигурантом скандала с исполнением российских песен в общественных местах. После этого ему дали один год пробационного надзора.

Стоит отметить, что в его соцсетях есть много фотографий с оружием и автомобилями. Однако по ним не понятно, кому они принадлежат.

Примечательно, что в последнем сообщении он якобы попросил политического убежища у Евросоюза.

В СМИ также упоминалось, что еще одним фигурантом дела был сын нардепа от бывшей "Оппозиционной платформы — за жизнь" (ОПЗЖ) Дмитрия Исаенко. Впрочем, сам Исаенко позже сообщил, что у него нет сына, а есть дочь.

Как сообщалось ранее, в столице 10 января разгуливала компания подростков, которые дерзко себя вели. Молодые люди перекрывали движение по улицам города, чтобы покурить. При этом они не реагировали на замечания прохожих. Компания также демонстративно сняла видео под российскую музыку, проезжая возле Газона национальной памяти на Майдане Независимости.