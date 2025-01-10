Подростки перекрывают дороги в Киеве и снимают видео под российскую музыку на Майдане

Ребята ведут разгульный образ жизни

В Киеве разгуливает компания несовершеннолетних парней, которые вызывающе себя ведут. Молодые люди позволяют себе перекрывать движение по улицам города, чтобы покурить.

Об этом сообщил журналист Денис Кошельник. Кроме нарушения правил дорожного движение, ребята не реагируют на замечания прохожих.

По его словам, компания также демонстративно снимает видео под российскую музыку. Недавно молодые люди записали ролик под песню российского исполнителя, проезжая возле Газона национальной памяти на Майдане Незалежности.

Также несовершеннолетние публично фотографируются с оружием и ведут разгульный образ жизни, отмечает Кошельник. Парни ездят на дорогих авто и делятся своей роскошной жизнью в сети.

Наибольшее удивление журналиста вызвало то, что эти молодые люди пользуются услугами сопровождения правоохранителей.

"Хотел поинтересоваться у правоохранительных органов как так, а потом увидел, что именно эти правоохранительные органы предоставляют им услуги сопровождения", — пишет Кошельник.

Ребята снимают на видео, как их сопутствуют сотрудники полиции. Эти ролики несовершеннолетние публикуют в своих соцсетях.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла массовая драка в сауне. По предварительной информации, причиной стало то, что гражданский мужчина напал на жену военнослужащего.