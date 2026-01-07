Скандальний блогер із "оточення Тищенка" засвітився на вечірці з путіністом Тіматі в Дубаї (фото, відео)
Цей хлопець встиг "прославитися" в Україні
Андрій Драган — скандально відомий український блогер з аудиторією в 200 тисяч підписників в Instagram, який відомий своєю ганебною поведінкою і ймовірними зв’язками з політичною елітою. Свого часу він потрапив у поле зору СБУ та поліції через наругу над державним прапором України.
Що варто знати:
- Блогер Андрій Драган відсвяткував Новий рік у Дубаї в компанії російського артиста-путініста Тіматі
- Раніше він став фігурантом скандалів через виконання гімну РФ та наругу над прапором України
- Юнак публічно демонструє розкішне життя та заявляє про "спыльну ідеологію" з депутатом Миколою Тищенком
Тепер же 17-річний Драган похвалився у соцмережах, що відзначав Новий рік у Дубаї в компанії російського артиста-путініста Тіматі та йому подібних. На кадрах, які блогер опублікував у своєму Instagram, він розважається з дівчатами під російську музику, п’є шампанське, танцює та співає. Також у його пості є фото поряд із Тіматі, який підтримує політику Путіна, та відео, де сам Андрій у мікрофон співає пісню цього виконавця.
Блогер зробив кілька постів із Дубая, куди вирушив святкувати Новий рік. На відео неповнолітній хлопець курить, вживає алкоголь, хизується їздою на розкішному авто та своїми тусовками у дубайських клубах.
Примітно, що напередодні Нового року Драган опублікував пафосне відео, в якому ніби знущально вітає українців зі святом. Спочатку він у класичному костюмі позує на тлі підсвіченої синьо-жовтими кольорами Батьківщини-Матері, а потім після склейки він уже в Дубаї — на тлі пальм та розкоші.
У своєму зверненні Драган говорить російською мовою і розповідає, як усе було важко у році, що минає. І це справді виглядає як знущання з українців, які через війну зустрічають свята без рідних, без дому і без світла.
Андрій Драган та скандали з ним
У січні 2025 року блогер разом зі своїми товаришами — представниками "золотої молоді" стали фігурантами скандалу з імовірною наругою над прапором України. Видання BihusInfo зробило розслідування про цих хлопців і заявило, що "золота молодь" Києва слухає російське, кидає гроші з вікон авто і топче державний прапор.
"Телеграф" також розповідав усе головне про історію з підлітками на дорозі у Києві. Як виявилось, хлопці, серед яких був і Драган, перекривали рух у центрі столиці та записували відео під російську музику.
Проте, українці дізналися про скандального блогера ще раніше – влітку 2024 року. У Києві, 28 червня, СБУ затримала столичного блогера Андрія Драгана. Як виявилося, він викладав у своєму Instagram відео, де він виконує гімн Росії та пісню "Я русский".
У соцмережах 16-річного молодика називають "золотим хлопчиком" і вважають наближеним до народного депутата Миколи Тищенка.
До речі, сам блогер, у коментарі "Телеграфу" у 2024 році заперечував зв’язок із Тищенком. Проте зізнався, що допомагав "Артему Димитруку та іншим" боротися із шахрайськими офісами та ботофермами.
До Миколи Миколайовича я не маю жодного стосунку. Я допомагав Артему Димитруку та іншим, я писав заяви на голову СБУ щодо так званих шахрайських офісів та ботоферм, які працюють на користь держави-агресора сьогодні. Так, я публікував дані про ці офіси та писав заяви до СБУ. У нас одна ідеологія, можна сказати, з Миколою Миколайовичем
Зазначимо, що Андрій Драган хизується в Instagram розкішним життям, дорогими авто та годинниками, наявністю приватної охорони та зв’язками з політичною та бізнес-елітою України. Як пише Informator.UA, кияни знають хлопчика-мажора як шанувальника швидкісної їзди містом. Кажуть, що його батько є особою, наближеною до президента України Володимира Зеленського та нардепа Миколи Тищенка.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Юрія Бойка, яка зберігає золото та гроші в російських банках. Поки він будував кар'єру, вона народжувала дітей.