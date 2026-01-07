Скандальний блогер із "оточення Тищенка" засвітився на вечірці з путіністом Тіматі в Дубаї (фото, відео)

Цей хлопець встиг "прославитися" в Україні

Андрій Драган — скандально відомий український блогер з аудиторією в 200 тисяч підписників в Instagram, який відомий своєю ганебною поведінкою і ймовірними зв’язками з політичною елітою. Свого часу він потрапив у поле зору СБУ та поліції через наругу над державним прапором України.

Що варто знати:

Блогер Андрій Драган відсвяткував Новий рік у Дубаї в компанії російського артиста-путініста Тіматі

Раніше він став фігурантом скандалів через виконання гімну РФ та наругу над прапором України

Юнак публічно демонструє розкішне життя та заявляє про "спыльну ідеологію" з депутатом Миколою Тищенком

Тепер же 17-річний Драган похвалився у соцмережах, що відзначав Новий рік у Дубаї в компанії російського артиста-путініста Тіматі та йому подібних. На кадрах, які блогер опублікував у своєму Instagram, він розважається з дівчатами під російську музику, п’є шампанське, танцює та співає. Також у його пості є фото поряд із Тіматі, який підтримує політику Путіна, та відео, де сам Андрій у мікрофон співає пісню цього виконавця.

Андрій Драган позує у Дубаї з путіністом Тіматі. Фото: скріншот Instagram

Блогер зробив кілька постів із Дубая, куди вирушив святкувати Новий рік. На відео неповнолітній хлопець курить, вживає алкоголь, хизується їздою на розкішному авто та своїми тусовками у дубайських клубах.

Андрій Драган веселиться у Дубаї. Фото: скріншот Instagram

Блогер вимкнув коментарі під своїми постами у соцмережі. Фото: скріншот Instagram

Примітно, що напередодні Нового року Драган опублікував пафосне відео, в якому ніби знущально вітає українців зі святом. Спочатку він у класичному костюмі позує на тлі підсвіченої синьо-жовтими кольорами Батьківщини-Матері, а потім після склейки він уже в Дубаї — на тлі пальм та розкоші.

У своєму зверненні Драган говорить російською мовою і розповідає, як усе було важко у році, що минає. І це справді виглядає як знущання з українців, які через війну зустрічають свята без рідних, без дому і без світла.

Так 17-річний Андрій Драган розважається у Дубаї. Фото: скріншот Instagram

Андрій Драган та скандали з ним

У січні 2025 року блогер разом зі своїми товаришами — представниками "золотої молоді" стали фігурантами скандалу з імовірною наругою над прапором України. Видання BihusInfo зробило розслідування про цих хлопців і заявило, що "золота молодь" Києва слухає російське, кидає гроші з вікон авто і топче державний прапор.

"Телеграф" також розповідав усе головне про історію з підлітками на дорозі у Києві. Як виявилось, хлопці, серед яких був і Драган, перекривали рух у центрі столиці та записували відео під російську музику.

Проте, українці дізналися про скандального блогера ще раніше – влітку 2024 року. У Києві, 28 червня, СБУ затримала столичного блогера Андрія Драгана. Як виявилося, він викладав у своєму Instagram відео, де він виконує гімн Росії та пісню "Я русский".

У соцмережах 16-річного молодика називають "золотим хлопчиком" і вважають наближеним до народного депутата Миколи Тищенка.

Андрій Драган. Фото: https://www.instagram.com/andrew777dragon/

До речі, сам блогер, у коментарі "Телеграфу" у 2024 році заперечував зв’язок із Тищенком. Проте зізнався, що допомагав "Артему Димитруку та іншим" боротися із шахрайськими офісами та ботофермами.

До Миколи Миколайовича я не маю жодного стосунку. Я допомагав Артему Димитруку та іншим, я писав заяви на голову СБУ щодо так званих шахрайських офісів та ботоферм, які працюють на користь держави-агресора сьогодні. Так, я публікував дані про ці офіси та писав заяви до СБУ. У нас одна ідеологія, можна сказати, з Миколою Миколайовичем Андрій Драган

Зазначимо, що Андрій Драган хизується в Instagram розкішним життям, дорогими авто та годинниками, наявністю приватної охорони та зв’язками з політичною та бізнес-елітою України. Як пише Informator.UA, кияни знають хлопчика-мажора як шанувальника швидкісної їзди містом. Кажуть, що його батько є особою, наближеною до президента України Володимира Зеленського та нардепа Миколи Тищенка.

