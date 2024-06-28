В Киеве задержали блоггера из "свиты Тищенко" (эксклюзивные фото, видео)

Юноша уверяет, что из общего у них с Тищенко только желание бороться с незаконными call-центрами.

В Киеве, в пятницу, 28 июня, сотрудники СБУ задержали на Позняках столичного блоггера Андрея Драгана. В соцсетях 16-летнего молодого человека называют "золотым мальчиком" и считают приближенным к народному депутату Николаю Тищенко. Напомним, нардепа не так давно отправили под домашний арест после скандала с избиением военного в Днепре.

Как стало известно "Телеграфу", после задержания Драгана доставили в Дарницкий райотдел полиции для предоставления объяснений. По нашим данным, молодого человека подозревают в оскорблении бойцов ВСУ. Это оскорбление касается видео, распространенного в соцсетях, где одним из фигурантов был именно Андрей Драган.

После нескольких часов допроса юношу отпустили. В отделение он приходил вместе со своей матерью, предоставившей корреспонденту "Телеграфа" разрешение пообщаться с несовершеннолетним сыном.

Андрей объяснил, что несколько лет назад записывал видео с пародией на песню одного из российских пропутинских певцов, однако так его никуда и не выложил. Сейчас эта запись обнаружилась в соцсетях, что и расценили как попытку оскорбления в сторону украинских военнослужащих. Парень пообещал записать видео с извинениями и заверил, что никаких связей с РФ не имеет.

Андрей Драган выходит из полиции вместе с мамой

Также Андрей Драган прокомментировал "Телеграфу" информацию о возможных связях с нардепом Николаем Тищенко.

"К Николаю Николаевичу я не имею никакого отношения. Я помогал Андрею Димитруку и другим, я писал заявления на главу СБУ относительно так называемых мошеннических офисов и ботоферм, которые работают в пользу государства-агрессора сегодня. Да, я публиковал данные об этих офисах и писал заявления в СБУ. У нас одна идеология, можно так сказать, с Николаем Николаевичем", — отметил блогер.

По его мнению, сейчас на Тищенко оказывается давление со стороны общества и журналистов, однако нардеп, уверен Драган, желает исключительно лишь помогать Украине.

Следует добавить, что в соцсетях о 16-летнем Андрее Драгане действительно рассказывают много интересного. Ему приписывают владение дорогими авто и часами, нарушение правил дорожного движения на дорогах столицы, наличие частной охраны и связи с политической и бизнес-элитой Украины. Сам парень какие-либо нарушения закона со своей стороны отрицает.

Напомним, что роскошная жизнь достаточно характерна для народного депутата Николая Тищенко и его "свиты". Так, во время обысков у самого политика было найдено немало иностранной валюты кэшем и драгоценные наручные часы. Впоследствии стало известно, какую сумму обнаружили правоохранители дома у Тищенко. И словно этих обсуждений было мало, нардеп еще прибыл в суд в брендовой футболке.