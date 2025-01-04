Была отравлена тяжелыми металлами: как выглядит жена Буданова и сколько лет они в браке (фото)

Неизвестно, есть ли у Буданова наследники

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов, о котором мы рассказали малоизвестные факты, старается держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Но все же известно, что украинский военачальник давно покинул ряды холостяков.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит его супруга Марианна Буданова и что о ней известно. Возлюбленная в начале войны приняла решение остаться в стране и быть рядом с мужем.

Что известно о личной жизни Кирилла Буданова

О детстве, юности и личной жизни главы ГУР Кирилла Буданова известно мало информации. Но в 2023 году в интервью Наталье Мосейчук разведчик признался, что был в браке дважды.

Впервые Буданов женился в 2009 году, на заре своей карьеры в разведывательной службе. Тогда он был молодым лейтенантом и ему было сложно содержать семью. Как звали его первую супругу и сколько они были вместе — неизвестно, но в 2013 году Буданов женился во второй раз.

Его избранницу зовут Марианна и вместе они уже почти 11 лет. В открытом доступе нет официальной информации, есть ли у пары дети.

Кирилл Буданов вместе с женой Марианной

Как выглядит Марианна Буданова и чем занимается

Супруга украинского разведчика родилась в 1993 году в селе Ставище в Киевской области. У Марианны есть магистерская степень по психологии.

В 2015-2017 годах девушка занималась волонтерской работой в Главном военном госпитале в столице, туда она приехала, чтобы навестить мужа, который лежал с ранением и решила остаться.

Как выглядит жена Буданова, Фото: YouTube-канал Марианны Будановой

Известно также, что Марианна строила политическую карьеру. В 2020 году она баллотировалась в депутаты Киевского горсовета от партии "Удар" Виталия Кличко, но не прошла. Марианна работала советницей мэра Киева по противодействию коррупции в сфере молодежной политики и спорта на общественных началах.

Марианна работала советницей мэра Киева Виталия Кличко

В СМИ пишут, что супруга Буданова является офицером полиции и преподает психологию в академии МВД. Девушка старается вести закрытый способ жизни.

В интервью ELLE Марианна Буданова рассказала, что знала о нападении России и приняла решение остаться в Украине и жить с мужем. Она собрала необходимые документы, вещи и отправилась к нему на работу. С мужем она находилась 24 на 7 и жила в его рабочем кабинете. Марианна отметила, что не паниковала, потому что была морально готова к любым сценарием.

Марианна Буданова жила с мужем в его рабочем кабинете

Отравление Марианы Будановой

В ноябре 2023 года стало известно, что жену Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами и она попала в больницу. Ее состояние было стабильным, но Марианне потребовалось пройти курс лечения. Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть. Отравить ее могли через пищу.

Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами

Информацию о ее отравлении официально подтвердили в ГУР. Там отметили, что пострадала не только Марианна, но еще несколько сотрудников украинской разведки.

В интервью французскому изданию Liberation Буданов заявил, что знает, кто стоит за отравлением его жены Марианны, и намекает, что Украина прибегнет к контрдействиям на территории России. Расследование дела, касающегося отравления Марианны Будановой и других сотрудников ГУР, продолжается.

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