Был обвинен в домогательствах к студенткам: где сейчас звезда "В бой идут одни "старики" Талашко

Мужчина ушел на пенсию

Публичные личности, которые делали успешную карьеру еще в Советском Союзе, сейчас по-разному говорят о войне России против Украины. К примеру, Владимир Быстряков, создавший музыку к фильму "Остров сокровищ", распространяет российскую пропаганду. А вот у актера и режиссера Владимира Талашко другая позиция.

"Телеграф" расскажет, кто такой Владимир Талашко и чем он запомнился публике.

Что известно о Владимире Талашко

Мужчина родом из Ковеля на Волыни. Со временем семья будущего актера перебралась на Донбасс, чтобы работать в шахтах. Талашко учился в горном техникуме, но параллельно тяготел к творчеству. Так, парень принимал участие в различных конкурсах, в частности, декламировал стихи.

Во время прочтения "Минають дні, минають ночі…" Тараса Шевченко Владимира заметил режиссер и предложил работу в Донецком музыкально-драматическом театре. Талашко согласился и работал там в течение 2 лет.

Затем переехал в Киев и поступил в университет кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Уже во время учебы стал пробовать себя в профессии, получая эпизодические роли. А вот киноработой, принесшей широкую славу актеру, стало исполнение старшего лейтенанта Сергея Скворцова в советском фильме "В бой идут одни "старики".

Фото из сети

Фильм был очень популярен в СССР. Интересно, что в этой ленте герой Владимира исполнил песню "Ніч, яка місячна". Хоть и прозвучала она голосом украинского певца Николая Кондратюка.

Позже Талашко сыграл в лентах "Как закалялась сталь", "Рожденная революцией", "Старая крепость", "Капитан Немо". В основном ему доставались роли военных или работников правоохранительных органов. А с 1979 года начинает работать на киностудии имени Александра Довженко в Киеве.

Фото из сети

Получает роли в таких киноработах, как "Девушка и море", "Тайны святого Юра", "Если враг не сдается…". В 1979 году Талашко стал заслуженным артистом Украинской ССР. Работал ведущим проектов "Будем жить" и "Полевая почта" на "Первом Национальном".

В 1998 году Талашко пытался попасть в парламент от "Партии регионов", но не прошел. А год спустя, на президентских выборах высказывался за кандидатуру социалиста Александра Мороза. Затем Талашко стал преподавать в университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в Киеве.

Фото из сети

В 2015 году Талашко снялся в патриотическом ролике ко Дню победы "Помним. Гордимся. Победим". В ролике внук поздравляет деда-ветерана с праздником, а тот отвечает "Слава Украине" и поддерживает в борьбе с россиянами на Востоке Украины. Авторы рассказывали, что этим проектом хотели остановить российские манипуляции по поводу ненадлежащего чествования ветеранов в Украине.

Сам же Талашко утверждал, что ему стыдно за то, как Россия делает единственным победителем в войне с гитлеровской Германией. В то же время молчит о том, что больше всего во время Второй мировой войны погибли именно украинские воины.

Скандалы

В 2021 году вокруг Владимира Талашко разгорелся громкий скандал. Несколько студенток обвинили его в притязаниях во время учебы в университете имени Карпенко-Карого, где он работал преподавателем.

А женщина, по имени Мария Смирнова-Матрос, призналась, что Талашко изнасиловал ее, когда ей не было и 18 лет. Однако тогда девушка и ее семья, знавшие об этом случае, решили не поднимать шум. Родители думали, что общество будет винить их дочь в этом инциденте.

Фото: Инстаграм Богдана Панкрухина

В то же время Мария решила, что не будет судиться с преподавателем, поскольку у нее нет ни времени, ни желания. Женщина же рассказала об этом инциденте, чтобы другие были предупреждены.

Сам Талашко говорил, что студентки распространяют ложную информацию и он к никому не приставал: "Это фейк, это выброс энергии тех людей, которые чего-то там хотят. Ничего подобного, ничего того, о чем говорят, не было".

Впоследствии преподаватель сам уволился из университета. В то же время в правоохранительных органах "не установили обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных сексуальных домогательствах к студенткам".

Чем занимается сейчас

Сейчас Владимиру Талашко уже 78 лет. Он уже несколько лет не работает в университете кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Бывший актер и преподаватель находится на пенсии.

После начала полномасштабной войны мужчина организовал концертную программу "Будем жить", с которой ездит к военным на фронт. Талашко поддерживает моральный дух защитников песнями.

Фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит женщина автора музыки к "Острову сокровищ" Владимира Быстрякова. Она значительно моложе своего мужа.