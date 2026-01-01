Хватит на коммуналку? Сколько денег с Нацкешбэка может получать обычная семья

Государство продолжает возвращать часть расходов за приобретённые продукты

В госбюджете на 2026 год предусмотрено финансирование программы национального кешбэка. Однако суммы, которые реально могут получить украинские семьи, остаются довольно умеренными.

Что нужно знать:

Программа возвращает 10% стоимости товаров украинского производства

При регулярных покупках украинских товаров сумма может вырасти

Начисление происходит автоматически, без заявлений и дополнительных действий

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Золотых гор не ждать? Сколько на самом деле "капает" на карточку за национальный кешбэк и на что его хватит".

Национальный кешбэк – это программа, по которой государство возвращает вам 10% стоимости товаров украинского производства. Казалось бы, неплохо: купил продуктов на тысячу гривен – получил сотню назад. Но реальность несколько иная. Кешбэк начисляется не на все товары. Табак и крепкий алкоголь в программу не попадают. Исключение – вино без добавления спирта и медовых напитков. Во-вторых, есть месячный предел: максимум 3000 гривен возврата. Звучит неплохо, но чтобы получить эту сумму, нужно потратить 30 тысяч гривен на украинские товары в месяц. Для большинства семей это нереальная цифра. И также далеко не все магазины присоединились к программе.

Так, в среднем обычная украинская семья, которая закупает в супермаркетах преимущественно товары отечественного производства, может рассчитывать на 100–120 гривен кешбэка в месяц. В год это составляет примерно 1200–1400 гривен.

Кешбэк – сколько приходит денег за месяц. Скриншот: "Телеграф"

Для тех, кто регулярно выбирает украинские товары и делает больше покупок, сумма может быть выше — до 200–300 гривен в месяц. Однако даже максимальные выплаты, которые достигают около 3000 гривен в год, получают лишь единицы. Добавим, что, например, плата за коммуналку в месяц составляет 3000 – 4000 тыс. грн.

Стоит добавить, что кешбэк начисляется автоматически — без дополнительных заявок или действий со стороны покупателя. Деньги возвращаются на отдельную карту после приобретения украинских товаров.

Поэтому национальный кешбэк следует воспринимать именно как бонус, а не как источник дохода.

Как будет работать национальный кешбэк в 2026 году. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких магазинах можно тратить тысячу Зеленского. Назван полный список.