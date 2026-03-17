Так выглядят действительно горячие фото: украинские военные запустили тренд с "P1-Sun"

Его называют "убийца шахедов"

Военные запустили флешмоб снимков с украинским дроном-перехватчиком P1-Sun. На армейском жаргоне его называют "П*сюн".

Свои фото с этим "убийцей шахедов" военные публикуют в соцсети Threads. Подписи забавные: "Хотите п*сюн покажу?", "По многочисленным просьбам аудитории — показываю фото с П*сюном (P1-Sun)", "Похотливый вторник, говорите? Ну вот вам фото с п*сюном".

"Дикпик здорового человека ", — пишут комментаторы.

Дикпик (dick pic — "фото члена") — сленговое определение эротической фотографии мужских гениталий, которую присылают через интернет. Часто его используют для ситуаций, в которых получение подобных фото нежелательно.

P1-Sun — убийца "шахедов", что о нем известно

P1-Sun – это украинский беспилотник, предназначенный для перехвата и уничтожения российских ударных дронов, "шахедов" и подобных беспилотников. Он был создан украинской компанией SkyFall и впервые представлен широкой публике на Дубайском авиашоу в ноябре 2025 года.

Перехватчик дронов P1-Sun

За последние четыре месяца система P1-SUN сбила более 1500 "шахедов" и 1000 других вражеских дронов, пишет Reuters. Среди военных этот дрон-перехватчик называют "п*сюн" из-за сходства звучания названия и характерной формы.

P1-SUN — характеристики

Скорость полета: >300 км/ч

Высота полета: до 5 км.

Дальность полета: 23 км

Время полета: 17 мин

Масса боевой части: 0,8 кг

Стоимость: $1 тыс.

Напомним, Клаудио Палестини — руководитель по инновациям и внедрению технологий в Североатлантическом альянсе рассказал "Телеграфу", что НАТО интересны украинским ноу-хау по дронам. На фоне событий на Ближнем Востоке Альянс активно занимает опыт украинских военных, а также хочет предоставить доступ к своему рынку отечественным производителям.