Одним по три отключения, а другим большинство часов со светом. Какие графики 9 января
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в пятницу, 9 января, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Днепропетровская область
Киев
Киевская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
Запорожская область
Кировоградская область
Николаевская область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Волынская область
Винницкая область
Львовская область
Ивано-Франковская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Ровенская область
Закарпатская область
