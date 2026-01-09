Рус

Одним по три відключення, а іншим більшість годин зі світлом. Які графіки 9 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у пʼятницю, 9 січня, протягом усього дня у більшості областей України діятимуть графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 9 січня
Київ

Графіки відключень у Києві 9 січня
Київська область

Графіки відключень у Київській області 9 січня
Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 9 січня
Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 9 січня
Харківська область

Графіки відключень у Харківській області 9 січня
Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 9 січня
Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 9 січня
Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 9 січня
Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 9 січня
Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 9 січня
Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 9 січня
Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 9 січня
Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 9 січня
Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 9 січня
Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 9 січня
Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 9 січня
Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 9 січня
Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 9 січня
Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 9 січня
