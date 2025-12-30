Ракета "Шредингера": военный эксперт назвал важную деталь с "Орешником" в Беларуси
-
-
Есть большие сомнения, что комплекс готов к настоящему бою
Ракетный комплекс "Орешник" якобы заступил на боевое дежурство в Беларуси. Однако есть один важный нюанс, который портит весь фарс российских пропагандистов.
Что нужно знать:
- В демонстрации участвовали только командно-штабные машины
- Показ сравнивают с "ракетой Шредингера"
- Эксперт отмечает сомнительную боеготовность комплекса
Об этом в своем Telegram-канале пишет военный эксперт Александр Коваленко. Он отметил, что о заступлении на боевое дежурство ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси заявило российское пропагандистское агентство ТАСС.
Однако эксперт отметил, что в демонстрации участвовали только командно-штабные машины, а пусковая установка с самой ракетой и вовсе не была показана. По его мнению, это вызывает сомнения в реальной боеготовности комплекса и делает показ "условной демонстрацией"
Но, вот ведь вопрос – а где пусковая установка с самой ракетой? Почему её не показали?
Он сравнил показ с "ракетой Шредингера" — зрелищным событием, которое существует только на уровне заявления, без фактического присутствия вооружения.
Новогодний "Орешник" Шредингера белорусскому диктатору как инъекция плацебо
Ракета "Орешник" — что о ней известно
"Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами.
Президент России Владимир Путин 28 ноября 2024 года заявил, что серийное производство ракеты уже началось.
В Пентагоне считают, что "Орешник" является вариацией российской баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Эта 40-тонная твердотопливная ракета в зависимости от угла запуска способна пролететь чуть более 5 400 километров. Это ставит PC-26 практически в один ряд с межконтинентальными ракетами.
По расчётам, выполненным на основе предоставленных расстояний и заявленной скорости полёта российской ракеты "Орешник" более 12 300 км/ч (примерно 3,42 км/с), подлётное время до ключевых городов Украины из условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах одной-двух с половиной минут.
Среднее время подлёта до городов ЕС составляет около двух минут: до Даугавпилса — 1 минута 22 секунды, до Люблина — 2 минуты 11 секунд, до Варшавы — 2 минуты 23 секунды, а до эстонского Тарту — 2 минуты 41 секунду.
