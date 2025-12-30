Ракета "Шредингера": военный эксперт назвал важную деталь с "Орешником" в Беларуси

Есть большие сомнения, что комплекс готов к настоящему бою

Ракетный комплекс "Орешник" якобы заступил на боевое дежурство в Беларуси. Однако есть один важный нюанс, который портит весь фарс российских пропагандистов.

Что нужно знать:

В демонстрации участвовали только командно-штабные машины

Показ сравнивают с "ракетой Шредингера"

Эксперт отмечает сомнительную боеготовность комплекса

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный эксперт Александр Коваленко. Он отметил, что о заступлении на боевое дежурство ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси заявило российское пропагандистское агентство ТАСС.

Однако эксперт отметил, что в демонстрации участвовали только командно-штабные машины, а пусковая установка с самой ракетой и вовсе не была показана. По его мнению, это вызывает сомнения в реальной боеготовности комплекса и делает показ "условной демонстрацией"

Но, вот ведь вопрос – а где пусковая установка с самой ракетой? Почему её не показали? говорит Коваленко.

Он сравнил показ с "ракетой Шредингера" — зрелищным событием, которое существует только на уровне заявления, без фактического присутствия вооружения.

Новогодний "Орешник" Шредингера белорусскому диктатору как инъекция плацебо подытожил Коваленко.

Ракета "Орешник" — что о ней известно

"Орешник" — российская баллистическая ракета промежуточной дальности, которая, по данным украинских военных, способна развивать скорость более 12 300 км/ч и оснащена шестью боевыми частями с суббоеприпасами.

Президент России Владимир Путин 28 ноября 2024 года заявил, что серийное производство ракеты уже началось.

Ракета "Орешник". Фото: открытые источники

В Пентагоне считают, что "Орешник" является вариацией российской баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Эта 40-тонная твердотопливная ракета в зависимости от угла запуска способна пролететь чуть более 5 400 километров. Это ставит PC-26 практически в один ряд с межконтинентальными ракетами.

Ракета "Орешник" - характеристики. Инфографика: "Телеграф"

По расчётам, выполненным на основе предоставленных расстояний и заявленной скорости полёта российской ракеты "Орешник" более 12 300 км/ч (примерно 3,42 км/с), подлётное время до ключевых городов Украины из условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах одной-двух с половиной минут.

Среднее время подлёта до городов ЕС составляет около двух минут: до Даугавпилса — 1 минута 22 секунды, до Люблина — 2 минуты 11 секунд, до Варшавы — 2 минуты 23 секунды, а до эстонского Тарту — 2 минуты 41 секунду.

Карта с временем подлета "Орешника". Инфографика "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем Украина может ответить в случае запуска "Орешника" из Беларуси.