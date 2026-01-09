У Путина есть гораздо опаснее оружие, чем "Орешник" — эксперты об ударе по Львовщине

Психологическое давление вместо реальной эффективности? Разбираем баллистическую ракету

8 января Россия нанесла очередной ракетный удар по Львовщине. На этот раз в небе над Украиной снова появилась баллистическая ракета "Орешник " — то самое "новейшее оружие", которым Кремль пугает весь мир.

Сколько "Орешников" на самом деле есть у Путина? И главное — можно ли вообще сбить эту баллистическую угрозу, способную лететь быстрее 12 тысяч километров в час? "Телеграф" выяснял вместе с экспертами.

Подземные хранилища против гиперзвуковой ракеты: в безопасности ли наш газ

"Орешник" действительно может наносить серьезный вред. Но способен ли он уничтожить подземные газовые хранилища? Ведь на Львовщине расположены одни из самых больших хранилищ страны.

Характеристики ракеты "Орешник"

"Ракета "Орешник" в том оснащении, а мы говорим о массогабаритных боеголовках, не способна добраться до самого газового хранилища, которое расположено на больших глубинах. Условно от 100-400 метров до нескольких километров — это глубина залегания хранилищ", — объясняет "Телеграфу" старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный.

Как выглядят подземные хранилища газа

"Дело в том, что подземное газохранилище — это не бочки с топливом, которые стоят где-то в подвале", — говорит военный эксперт Павел Лакийчук. "Это бывшие газовые месторождения, куда снова закачивают газ, а затем добывают его обратно. Но вполне может повредить наземные газоперекачивающие станции и другую инфраструктуру объектов", — объясняет он.

"Если россияне думали, что могут пробить вглубь земной коры в сами хранилища, ну, это была глупая затея", — говорит эксперт.

В то же время, ракета вполне может повредить наземные газоперекачивающие станции и другую инфраструктуру объектов. Именно это и произошло во время удара 8 января – из-за ударной волны в селе Рудно сработала автоматическая система безопасности газоснабжения.

Обломки "Орешника" показала СБУ

Даже если на ракете будет ядерная боеголовка или пакет ядерных боеголовок, пробиться в глубинные хранилища они не смогут. Для доставки заряда на такую глубину требуется большая кинетическая сила, и сам заряд не должен деформироваться.

"Это гиперзвуковая ракета, скорость боеголовки очень высока. Она на такой скорости накаляется в полете, но при этом приобретает огромную кинетическую силу", – объясняет Лакийчук.

Донести ядерную боевую часть в таких раскаленных условиях возможно, но донести обычную взрывчатку в раскаленных контейнерах – инженерный вопрос. Судя по всему, россияне сами не очень знают, как использовать "Орешник" эффективно – как кувалду или как шило.

Почему "Орешник" так сложно перехватить обычной ПВО

Межконтинентальная баллистическая ракета РФ

Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" принадлежит к сложным целям для систем противовоздушной обороны. Причина – сверхзвуковая скорость и особенности траектории полета. Когда ракета входит в финальную фазу атаки, она делится на шесть отдельных боеголовок, каждая из которых падает на цель с огромной кинетической силой.

"От баллистики защититься очень сложно. Именно поэтому баллистическая угроза самая большая, в то же время этих средств поражения меньше", — объясняет Лакийчук.

Военный эксперт Петр Лакийчук

По его словам, один "Искандер" из десяти может натворить беды, но когда прилетает две сотни "Шахедов" из тысячи, ущерба будет гораздо больше. Зенитно-ракетные комплексы SAMP/T и Patriot теоретически могут противостоять баллистическим ракетам, однако все зависит от типа и количества атакующих ракет.

"Та система ПВО, которая у нас формируется, достаточно совершенна, хотя склеена из разных компонентов", – говорит эксперт.

Система противовоздушной обороны Украины состоит из разных элементов западного и советского производства. Это затрудняет координацию, но дает возможность прикрывать различные типы угроз. Самая большая проблема с баллистическими ракетами – их скорость на финальном участке полета.

THAAD и "Иджис": какие системы способны сбить российскую баллистику и получит ли их Украина

Система THAAD

Антон Земляной отмечает, что перехватить "Орешник" способны только самые современные американские комплексы ПВО THAAD, использующие ракеты-перехватчики Talon. На вооружении Украины такого комплекса нет, и под вопросом, появится ли такое оружие в ближайшие годы.

"В целом открыт вопрос целесообразности сбития массогабаритных болванок, поскольку потенциальная стоимость такого сбития может быть дороже последствий поражения", – отмечает эксперт.

Ракета имеет шесть боеголовок, раскрывающихся в финальной части полета. Для сбития каждой боеголовки требуется около двух ракет-перехватчиков Talon. В сумме это не менее 12 ракет общей стоимостью от 120 до 180 миллионов долларов. В идеале сбивать ракету до выпуска боеголовок, но это очень сложно.

Павел Лакийчук добавляет, что перехватить "Орешник" способна американская система ПРО "Иджис" (Aegis), которая является единственным комплексом с полноценной системой обнаружения, наведения и поражения.

Система ПРО Aegis

"Штука классная. Она разрабатывалась сначала для морского компонента, потому что корабль в море должен защищаться от всех видов угроз самостоятельно", – рассказывает эксперт.

Возможности системы впоследствии расширили в защиту наземной инфраструктуры. Теоретически "Иджис" может справиться с "Орешником", но как она будет работать на практике против такой цели, сейчас сложно сказать.

На данный момент сбить "Орешник" Украина не может. Потенциально боеголовки могли бы перехватить ракеты Patriot, но на практике этого пока не происходит, считает Земляной.

Миллионы за одну ракету: почему "Орешник" – дорогая игрушка для показухи

Как может выглядеть "Орешник"

Стоимость одной ракеты "Орешник" оценить сложно, поскольку она выпускается в единичных экземплярах и остается экспериментальной. Антон Земляной называет приблизительные цифры: потенциально речь может идти о 30-50 миллионах долларов за одну ракету.

"Это все грубые цифры, которые не включают многие внешние факторы. Однако можно сказать наверняка, что россияне потратили дорогостоящую и ограниченную в количестве ракету для показательного удара", – говорит эксперт.

Павел Лакийчук подчеркивает, что чем больше серия оружия, тем оно дешевле. А "Орешник" существует в единичных экземплярах. Если отталкиваться от серийного "Тополь" и накладывать его характеристики, то одна ракета должна стоить где-то 20-25 миллионов долларов.

Эффективность "Орешника" невысока, мягко говоря. Гораздо больше вреда Украине наносят "Шахеды". Это большее средство психологического давления, чем реальной военной угрозы.

Сколько "Орешников" у Путина на самом деле

По данным ГУР МО, противник может производить около 10 ракет "Орешника" в течение года. Впрочем, точное количество производимых ракет неизвестно. У противника есть по меньшей мере несколько пусковых установок к этой ракете, одна из которых (вероятно даже не полностью оснащена) была передана на боевое дежурство, говорит Антон Земляной.

"Вроде бы одна, а может быть и две", – говорит Павел Лакийчук о количестве пусковых установок.

С одной стороны, мы слышали Лукашенко, что "Орешник" вроде бы у него стоит. С другой – тот "Орешник", который вроде бы на боевом дежурстве у белорусов или россиян, не слышно и не видно.

"С Капустиного Яра уже второй раз осуществляется пуск. Значит, одна пусковая установка точно. Возможно, две", — заключает эксперт.

Чем Украина может ответить: дроны, крылатые ракеты и спланированные операции

Антон Земляный отмечает, что у Украины достаточно вооружения для нанесения ударов по целям в России: дроны, крылатые ракеты и потенциально собственная баллистика. Однако украинский ответ – это спланированные операции, реализуемые для уменьшения военного потенциала РФ.

"Вряд ли стоит ожидать "удара возмездия" по РФ за использование "Орешника", – говорит эксперт.

Павел Лакийчук напоминает, что у Украины еще "Сапсан" – тактическая ракета, предназначенная для доставки боевой части до конкретного объекта, чтобы нанести ему максимальное поражение. Баллистических ракет средней дальности у Украины нет.

Лучше уничтожать не конкретные ракеты, а арсеналы и заводы по производству этого оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что от "Орешника" во Львове пострадал Ленин, и это не шутка. Эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш") рассказал, что удар "Орешником" в ночь на 9 января не имел глобальной военной цели. Россия не пыталась поразить газовую или энергетическую инфраструктуру. Фактически, это было послание для Европы.

"Пробило две плиты перекрытия и сожгло полное собрание сочинений Ленина в помещении. Я не шучу", — сказал эксперт.