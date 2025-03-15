На Киев несется непогода, а в пригороде уже снег: прогноз на ближайшие часы

Дождь или снег? Киев на грани погодного фронта!

15 марта погода в Украине значительно ухудшилась. Страну накрывают дожди и снегопады.

Как свидетельствуют метеорологические карты сервиса Ventusky, зона осадков протянулась с запада на север, охватывая значительную часть страны.

В Киевской области ближе к вечеру ситуация начала меняться – в Бучанском районе уже зафиксирован снег. Это соответствует прогнозам синоптиков, которые предупреждали о возможных снегопадах на севере Украины.

Согласно данным сайта Ventusky, в Киеве наблюдается облачная погода с периодическими осадками. Температура колеблется в пределах +3°C, но понижение к вечеру увеличивает вероятность перехода дождя в снег. Метеорологи отмечают, что в ближайшие часы столица может оказаться на грани снежного фронта, однако влияние температуры и ветра определит, станет ли Киев полностью заснеженным.

Согласно прогнозу погоды, осадки в Киеве должны ослабеть до ночи, так что если снег и выпадет, он не задержится надолго.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в выходные в Украину прийдет воздушная масса арктического происхождения. В западных областях и в большинстве северных температура воздуха 15 марта составит +3 +9 градусов. На остальной территории Украины в субботу еще задержится тепло, будет +12+20 градусов.