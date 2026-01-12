Зарплаты у дворников в Украине растут быстрее, чем у медиков: сколько платят за такую работу в 2026

Зарплаты медиков растут медленнее

Ручной труд в Украине дорожает. Зарплаты, например дворников, уже догоняют оплату некоторых профессий, для которых требуется профильное образование.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Work.ua.

Так, по информации сайта, на начало 2026 года средняя зарплата дворника в Украине составляет примерно 15 тысяч гривен. Это означает рост примерно на 88 процентов за последние три года (в 2023 году такой труд оплачивался в среднем в 8 тысяч).

Зарплата дворника в Украине

За этот же период времени средняя зарплата, например, медсестры, по данным сервиса, выросла всего на 60 процентов — с 12 500 до 20 000 гривен.

Зарплата медсестры в Украине

Таким образом зарплата дворника растет быстрее, чем зарплата медработника, и уже догоняет её.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине медленно растут зарплаты учителей. Однако в правительстве хотят решить эту проблему уже в 2026 году, увеличив оклады на 30%. На это уже выделено более 10 миллиардов гривен.