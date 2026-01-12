Зарплати у двірників в Україні зростають швидше, ніж у медиків: скільки платять за таку роботу у 2026

Зарплати медиків зростають повільніше

Ручна праця в Україні дорожчає. Зарплати, наприклад двірників, уже наздоганяють оплату деяких професій, для яких потрібна профільна освіта.

Про це свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua.

Так, за інформацією сайту, на початок 2026 року середня зарплата двірника в Україні становить приблизно 15 тисяч гривень. Це означає зростання приблизно на 88 відсотків за останні три роки (у 2023 році така праця оплачувалася в середньому у 8 тисяч).

Зарплата двірника в Україні

За цей же період середня зарплата, наприклад, медсестри, за даними сервісу, зросла всього на 60 відсотків — з 12 500 до 20 000 гривень.

Зарплатня медсестри в Україні

Таким чином, зарплата двірника зростає швидше, ніж зарплата медпрацівника, і вже наздоганяє її.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні повільно зростають зарплати вчителів. Проте в уряді хочуть вирішити цю проблему вже 2026 року, збільшивши оклади на 30%. На це вже виділено понад 10 мільярдів гривень.