Уборщицы в Украине нужнее, чем учителя украинского? Интересная статистика

Зарплаты на обеих вакансиях значительно отличаются

На рынке труда за 2025 год значительно вырос спрос на уборщиц, а вот потребность в учителях украинского языка упала. Правда, средний уровень зарплат тоже несколько отличается.

Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска работы Work.ua. Заметим, что статистические данные представлены по всей территории Украины.

Так, за 2025 год количество вакансий уборщицы выросло на 16%. Ежемесячно появляется примерно от 1000 до 1500 предложений. При этом колебания в течение года незначительны, где-то на 200-300 позиций.

Количество вакансий для уборщиц в 2025 году. Данные: Work.ua

А вот рынок труда для учителей за 2025 год значительно обеднел. Количество вакансий упало на 6%. При этом и само количество предложений не столь велико — от 10 до 100. Наибольший всплеск вакансий на рынке был летом в июле-августе, но тогда было опубликовано максиму 100 предложений. При этом в декабре 2025 года показатель упал почти до 25.

Количество вакансий для учителей в 2025 году. Данные: Work.ua

А что же зарплатами: кто больше получает

Средняя месячная зарплата уборщицы на рынке составляет около 15 тысяч грн. При этом учителю украинского языка предлагали в среднем 20 тысяч гривен. То есть зарплата учителя на 5 тысяч выше уборщицы.

Какая зарплата у уборщицы. Данные: Work.ua

Какая зарплата у учителя. Данные: Work.ua

Учитывая то, что зарплаты дворников в 2025 году выросли быстрее учительских, такие данные не могут не порадовать. Однако заметим, что это средний показатель по всем вакансиям.

