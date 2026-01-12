Время истекает 21 января: мужчинам которой по профессиям не продолжат отсрочку

Если гражданин все сделал правильно, то ему придет уведомление в "Резерв+"

Часть граждан Украины может потерять автоматическую отсрочку, если их данные не будут обновлены. Сроки заканчиваются 21 января.

Об этом говорится на странице AIKOM 2. Речь идет об отсрочках для учителей.

Чтобы их продлить автоматически, руководителям общеобразовательных учреждений нужно до 21 января 2026 года обновить данные о таких работниках в системе АІКОМ.

Главная цель – проверить в отчете "Работники" – у всех ли у кого стоит отметка, она должна оставаться:

У кого потеряна отсрочка, а отметка есть – снять ее.

Тем у кого есть отсрочка, а галочки нет – поставить.

Полную инструкцию можно увидеть, перейдя по ссылке.

Если информация будет внесена своевременно и правильно, отсрочка продлится автоматически через электронные реестры – без личного обращения учителя в ТЦК/ЦНАП. Уведомление об этом придет в приложение "Резерв+".

Важно:

через АІКОМ нельзя оформить новую отсрочку, а только продлить старую.

автоматическое обновление возможно только после подтверждения и подписания процесса в АІКОМ руководителем заведения;

функция подтверждения доступна только руководителю учреждения и недоступна администратору или руководителю филиала;

управляющий несет персональную ответственность за корректность данных.

Если после обновления данных уведомление в "Резерв+" не поступит до 1 февраля, работнику нужно лично обратиться в ТЦК или ЦНАП — окончательное решение принимают уполномоченные органы после дополнительной проверки.

Данные, внесенные после 21.01.2026, не будут переданы для автоматического продления отсрочки.

Напомним, ранее мы писали о том, кого из мужчин могут мобилизовать с нового года.