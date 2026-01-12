Час спливає 21 січня: чоловікам якої з професій не продовжать відстрочку

Якщо громадянин все зробив правильно, то йому прийде повідомлення у "Резерв+"

Частина громадян України може втратити автоматичну відстрочку, якщо їх дані не будуть оновлені. Строки закінчуються 21 січня.

Про це йдеться на сторінці AIKOM 2. Йдеться про відстрочки для вчителів.

Щоб їх продовжити автоматично, керівникам загальноосвітніх установ потрібно до 21 січня 2026 року оновити дані про таких працівників у системі АІКОМ.

Головна мета – перевірити у звіті "Працівники" – чи у всіх у кого стоїть позначка, вона має залишатися:

У кого втрачено відстрочку, а позначка є – зняти її.

Тим в кого є відстрочка, а галочки немає – поставити.

Повну інструкцію можна побачити, перейшовши на посиланням.

Якщо інформацію буде внесено своєчасно та правильно, відстрочка продовжиться автоматично через електронні реєстри — без особистого звернення вчителя до ТЦК/ЦНАП. Повідомлення про це прийде у додатку "Резерв+".

Важливо :

через АІКОМ не можна оформити нову відстрочку, а лише продовжити стару.

автоматичне поновлення можливе тільки після підтвердження та підписання процесу в АІКОМ керівником закладу;

функція підтвердження доступна лише керівнику закладу і недоступна адміністратору чи керівнику філії;

керівник несе персональну відповідальність за коректність даних.

Якщо після оновлення даних повідомлення до "Резерву+" не надійде до 1 лютого, працівнику потрібно особисто звернутися до ТЦК або ЦНАП — остаточне рішення приймають уповноважені органи після додаткової перевірки.

Дані, внесені після 21.01.2026, не передадуть для автоматичного продовження відстрочки.

