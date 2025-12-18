Фотосессии на рынке и не только: экопарк под Харьковом попал в скандал, ответ полиции возмутил зоозащитников

Отдельный вопрос вызвала законность содержания диких животных

Зоозащитники бьют тревогу из-за ситуации, которая якобы сложилась в "Фельдман Экопарке" (крупном ландшафтном парке под Харьковом). Они обратились в полицию из-за подозрения в нарушении правил содержания животных, но ответ правоохранителей их не устроил.

Что нужно знать:

UAnimals усомнились в правильном содержании животных в "Фельдман Экопарке"

Последней каплей стала фотосессия с тиграми на рынке

Полиция нарушений не увидела

Так, в конце октября общественная организация UAnimals обнародовала заявление на своей странице в Facebook, в котором обвинила "Фельдман Екопарк" в эксплуатации животных для предоставления фотоуслуг, удерживании их без надлежащих разрешений и подвержении опасности, в частности из-за близости парка к зоне боевых действий.

Представитель UAnimals Ольга Чевганюк в комментарии "Суспільному" рассказала, что последним толчком для обращения в полицию стало появление животных на рынке "Барабашово", где тигрят использовали для фотосессий.

Тигренок на рынке Барабашово

В полиции Харьковщины же в ответе на запрос журналистов сообщили, что во время проверки не выявили признаков издевательства над животными. По данным правоохранителей, животных перевозили с соблюдением требований, а само мероприятие носило благотворительный характер.

Однако с позицией стражей порядка не согласна президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова. По ее словам, в ответе правоохранителей отсутствуют объяснения, как проводилась проверка условий содержания животных и привлекали ли к этому ветеринарных специалистов.

"Есть ли здесь жестокое обращение или нет, полиция не выполнила свою работу, 100%. У них нет вывода ветеринара, специалиста ветеринарной медицины, ни о поведении животных, ни об их физическом состоянии, животных никто не осматривал и ничего не сделал, просто полиция так решила", — отметила Суркова.

Фельдман экопарк

Отдельный вопрос вызвала законность содержания диких животных. В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщили, что у "Фельдман Экопарка" нет официального статуса зоопарка и соответствующих разрешений. Аналогичный ответ получили и зоозащитники. Запросы журналистов в администрацию экопарка по этому вопросу остались без объяснений.

Кроме того, UAnimals обращает внимание на опасность для животных из-за обстрелов вблизи экопарка. Организация заявляет о готовности помочь с эвакуацией животных в более безопасные места, однако, по их словам, администрация парка на это не согласна.

В "Фельдман Экопарке" в письменном ответе отметили, что животные содержатся в соответствии с их биологическими потребностями и обеспечены всем необходимым. В полиции же сообщили, что одна из проверок по законности содержания животных в неволе продолжается.

