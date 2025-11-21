Могли отремонтировать три Крещатика: "Нафтогаз" потратил миллиарды на аренду офиса

В Раде подсчитали расходы компании

"Нафтогаз" годами платил за аренду офиса такие суммы, за которые можно было не только купить то же здание, но и отремонтировать несколько Крещатиков. Пока украинцам говорили о нехватке денег на газ и сложной ситуации в энергетике, миллиарды гривен уходили на временное помещение для компании.

Что нужно знать:

Аренда офиса обошлась "Нафтогазу" в 2,5 млрд грн в месяц.

За эти средства можно было купить два новых офиса.

Отчет ВСК свидетельствует о возможных злоупотреблениях.

Об этом "Телеграфу" стало известно из отчета парламентской ВСК, которая исследовала нарушения, связанные с деятельностью энергетических предприятий за последние годы. Больше читайте в материале: "Красиво жить не запретишь, или Временный домик за 2,5 млрд для "Нафтогаза"".

По данным комиссии, компания переехала в арендованный офис из-за аварийного состояния своего здания в центре Киева. Офис на улице Богдана Хмельницкого, где раньше работал "Нафтогаз", был признан опасным, поэтому его решили временно перенести. Это переселение планировалось как краткосрочное решение, но со временем оно превратилось в дорогостоящий и длительный процесс.

Сумма аренды увеличилась с 750 млн грн до 2,5 млрд грн за несколько лет. В ВСК объяснили, что удорожание происходило без понятных оснований и без конкурса среди возможных арендодателей. За такие деньги можно было провести глобальный ремонт всего Крещатика, а не только собственного здания компании.

Вместо затрат на аренду компания могла купить как минимум два таких офисных центра и в течение десяти лет платить необходимые коммунальные услуги. Что же касается ремонта собственного админпомещения, то за такие средства можно было не только восстановить здание по улице Богдана Хмельницкого, но и всю центральную улицу столицы – Крещатик , говорится в отчете ВСК.

К слову, капитальный ремонт Крещатика стоит 741 миллион гривен. Следовательно, потраченных на аренду денег хватило бы на три полных ремонта главной улицы Киева. Комиссия также отметила, что за эти средства компания могла бы купить минимум два таких офисных центра и в течение десяти лет оплачивать все коммунальные услуги для них.

